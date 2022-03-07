Як уряд підтримає бізнес під час війни: Шмигаль назвав п’ять кроків

Кабмін на виконання доручення президента Володимира Зеленського сформував пакет рішень, які мають підтримати бізнес від час війни РФ проти України, сказав у відеозверненні прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Перше – ми звільнимо від сплати ЄСВ фізичних осіб-підприємців першої та другої груп на час воєнного стану та протягом року після його завершення, – сказав глава уряду.

Другим кроком, за його словами, стане звільнення підприємств та ФОП третьої групи від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (зокрема тероборони). Тобто цей збір буде сплачено за рахунок держави.

Третій крок – відтермінування сплати податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Четвертий – відтермінування впровадження РРО для всіх ФОП.