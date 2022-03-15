Следом за СП-2: Оператор ГТС Украины призывает ЕС ограничить еще и Северный поток-1

Украинские специалисты призывают Евросоюз ограничить транзит российского газа через обходной морской газопровод Северный поток-1, и таким образом помочь усилить защиту украинской газотранспортной системы.

Как заявила Фактам ICTV директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины Ольга Белькова, Украина приветствует намерения ЕС постепенно отказаться от российских энергоресурсов и диверсифицировать поставки за счет сжиженного газа.

Однако для украинской газотранспортной системы на данном этапе важно сохранить функцию транзита. В то же время Европа могла бы ограничить обходные морские потоки Кремля.

– Украинская ГТС так спроектирована, что у нас нет отдельных газопроводов для транзита, и отдельных – для транспортировки газа внутри страны. Сейчас именно транзит обеспечивает нашу газотранспортную инфраструктуру и предоставляет социальную защиту населению. Газ – это наше тепло, свет и еда. Поэтому на сегодняшний день важно не лишиться защиты, а усилить ее на время. Для этого Европа должна ограничить использование Северного потока-1, — подчеркнула Белькова.

По ее словам, даже временная приостановка или ограничение эксплуатации этого морского газопровода поможет снизить доходы Газпрома от продажи газа, а также поддержать экономику Украины за счет увеличения или, по крайней мере, сохранения имеющихся транзитных сборов.

Но главное, что обеспечение определенной степени защиты ГТС Украины может предотвратить ее разрушение и прекращение газоснабжения для миллионов домохозяйств Украины в период отопительного сезона.

— Северный поток-1 должен последовать за российским кораблем и своим преемником Северным потоком-2, — добавила Белькова.

Напомним, что оператор “личного проекта Путина” — печально известного газопровода Кремля Северный поток-2 — обанкротился из-за санкций против России. Хотя строительство газопровода стоимостью $11 млрд завершили еще в прошлом году.

Однако его ввод в эксплуатацию затормозился. А после того как Путин начал полномасштабную войну против Украины, многомиллиардный геополитический проект РФ “похоронили” окончательно.