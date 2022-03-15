Услід за ПП-2: Оператор ГТС України закликає ЄС обмежити ще й Північний потік-1

Українські фахівці закликають Євросоюз обмежити транзит російського газу через обхідний морський газогін Північний потік-1, і таким чином допомогти підсилити захист української газотранспортної системи.

Як заявила Фактам ICTV директорка з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова, Україна вітає наміри ЄС поступово відмовитись від російських енергоресурсів і диверсифікувати постачання за рахунок скрапленого газу.

Проте для української газотранспортної системи на цьому етапі також важливо зберегти функцію транзиту. Натомість Європа могла б обмежити обхідні морські потоки Кремля.

– Українська ГТС так спроєктована, що у нас немає окремих газопроводів для транзиту, та окремих – для транспортування газу всередині країни. Наразі саме транзит убезпечує нашу газотранспортну інфраструктуру та надає соціальний захист населенню. Газ – це наше тепло, світло та їжа. Тож станом на сьогодні важливо не позбутись захисту, а підсилити його на певний час. Для цього Європа має обмежити використання Північного потоку-1, – наголосила Бєлькова.

За її словами, навіть тимчасове призупинення або обмеження експлуатації цього морського газопроводу допоможе знизити прибутки Газпрому від продажу газу, а також підтримати економіку України за рахунок збільшення або принаймні збереження наявних транзитних зборів.

Але головне, що забезпечення певного ступеня захисту ГТС України може запобігти її руйнуванню та припиненню газопостачання для мільйонів домогосподарств України в період опалювального сезону, наголосили у компанії Оператор ГТС.

– Північний потік-1 має піти слідом за російським кораблем і своїм наступником Північним потоком-2, – додала Бєлькова.

Нагадаємо, що оператор “особистого проєкту Путіна” – сумнозвісного газогону Кремля Північний потік-2 – збанкрутував через санкції проти Росії. Хоча будівництво газопроводу вартістю $11 млрд завершили ще минулого року.

Однак його введення в експлуатацію загальмувалося. А після розв’язання Путіним повномасштабної війни проти України багатомільярдний геополітичний проєкт РФ “поховали” остаточно.