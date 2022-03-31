Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер, 31 березня, заявив, що вже у 20 областях України розпочалася посівна.

– Це справді позитивна новина, адже в цей же час минулого року посівна розпочалася лише у 15 регіонах. Є обережний оптимізм щодо площі посівів ярих культур. За оперативними даними, посівну можна провести на 6 млн гектарів земель. Це 80% від площі, яка була засіяна минулого року, – сказав прем’єр.

Він подякував українським аграріям, які “мужньо і віддано тримають свій фронт”.

– За ними майбутня продовольча безпека країни та світу. Дякую їм за сміливість та відданість своїй справі, – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив також, що завдяки державному замовленню на соціальні продукти харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників. Йдеться про 300 таких підприємств.

Також держава закуповує 10 млн продуктових наборів для українців, які перебувають у прифронтових містах, щоб безкоштовно роздавати їх людям. До таких наборів увійде більш ніж 10 ключових продуктів.

– На 100% закупили крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжуємо закупівлі консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю та кави та іншого продовольства. Укрзалізниця та Укрпошта вже доставляють та роздають усі ці набори людям, – звітував прем’єр.

Він анонсував, що найближчим часом уряд розгляне та затвердить окремий кредитний продукт для торгових мереж, щоб пожвавити їхню співпрацю з українськими виробниками.