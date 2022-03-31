Премьер-министр Денис Шмыгаль в видеообращении в четверг, 31 марта, сообщил, что уже можно констатировать, что за последнюю неделю страна постепенно возвращается к работе и бизнес начал приходить в себя после первого шока войны.

– Бизнес начинает приходить в себя после первого шока. Комплекс решений в сфере налоговой, регуляторной, таможенной и кредитной политики, безусловно, этому поспособствовал. Сразу несколько крупнейших заводов начинают работать, – рассказал глава правительства.

Он уточнил, что более 120 тыс. предпринимателей подали заявку на переход на новую 2%-ю систему налогообложения за пару дней.

Кроме того, за последние сутки через приложение Дія зарегистрировались тысяча новых ФЛП.

– Уже почти 1,5 тыс. производственных предприятий подали заявки на релокацию. Несколько сотен уже переехали или прямо сейчас переезжают из районов боевых действий, чтобы продолжить работу, – сказал премьер-министр.

Он также отметил, что государство создает все условия, чтобы перезапустить экономику и “поставить ее на военные рельсы”.

Ожидается, что это даст запас прочности и ресурсов для победы над врагом.

Шмыгаль призвал банки активнее и смелее кредитовать украинский бизнес в рамках программы поддержки 5-7-9.