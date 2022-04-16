Покажите свой патриотизм: Марченко просит бизнес и граждан платить налоги

Украинский бизнес и граждан призывают продолжать платить налоги, чтобы пополнять государственный бюджет и финансировать все важные социальные и оборонные расходы.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр финансов Сергей Марченко.

– В апреле мы серьезно ощущаем последствия войны. Ожидается, что таможня будет собирать около 7-7,5 млрд грн ежемесячно. Это примерно 20% довоенных поступлений. В налоговой ситуация лучше, поэтому мы прогнозируем более половины довоенных поступлений. Я призываю бизнес и граждан платить налоги, поскольку именно сейчас тот момент, когда можно показать свой патриотизм, – подчеркнул он.

15 марта Верховная Рада приняла закон о льготах для бизнеса во время войны. Он позволяет физическим лицам и предприятиям с оборотом до 10 млрд грн уплачивать единый налог с оборота в объеме 2%.

Налогообложение будет происходить согласно правилам, установленным для третьей группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

В то же время физические лица-предприниматели первой и второй групп могут платить единый налог добровольно.