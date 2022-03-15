Верховная Рада Украины приняла законопроект о налоговых стимулах для поддержки предпринимательства во время войны.

Об этом в своем канале в Telegram сообщил парламентарий депутат Ярослав Железняк.

— Принято несколько важных для победы над врагом решений… № 7137-д – дополнительные налоговые стимулы для поддержки бизнеса во время войны. В частности, отмена налогообложения горючего и введение льготного режима для предпринимателей (2% от оборота). Действует во время военного и чрезвычайного положения. В общей сложности более 40 новаций, — написал депутат.

За законопроект проголосовало 340 народных депутатов при 226 необходимых.

Проектом закона предусмотрено уплачивать единый налог с оборота в объеме 2% для физлиц и предприятий, оборот которых составляет до 10 млрд грн. Обложение будет происходить согласно правилам, установленным для третьей группы плательщиков единого налога, то есть с освобождением от налога на прибыль, НДС и других платежей.

Физические лица-предприниматели первой и второй групп могут платить единый налог добровольно.

В частности, законопроектом определяется порядок начисления отдельных налогов и сборов на время военного положения. Речь о ЕСВ, о плате за землю и экологическом налоге.

Проектом закона предусмотрено уменьшение НДС до 7% и освобождение от акцизов из горючего, а также освобождение потребителей от ответственности перед кредитодателем за просрочку выполнения обязательств по договору о потребительском кредите.

Кроме того, планируется освобождение от налогообложения НДФЛ помощи пострадавшим от военной агрессии РФ.

Ранее об изменениях в налогообложении для поддержки бизнеса в военное время сообщали как президент Владимир Зеленский, так и глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

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Источники: Верховная Рада, Железный нардеп