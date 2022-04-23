Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>387 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Сервисы Приватбанка возобновили работу после сбоя

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
ПриватБанк

Приватбанк возобновляет стабильную работу всех сервисов после сбоя в работе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Поэтому теперь можно без проблем проводить операции через Приват24, снимать наличку в банкоматах и ​​рассчитываться карточками через торговые терминалы.

— Возобновляем стабильную работу всех сервисов банка, интернет-банкинга Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы, — заверили в Приватбанке.

Днем 23 апреля в Приватбанке на каналах связи произошел сбой. Поэтому могли быть перебои и задержки в работе сервисов, в частности Приват24, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы.

К слову, если вам нужно снять наличку, а в работе банка возник сбой, это можно сделать с помощью других сервисов.

В частности, украинцы могут снять деньги с банковской карты в отделениях Новой почты. Как снять деньги в отделениях Новой почты – читайте в нашем материале.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка