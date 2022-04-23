Приватбанк возобновляет стабильную работу всех сервисов после сбоя в работе. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Поэтому теперь можно без проблем проводить операции через Приват24, снимать наличку в банкоматах и ​​рассчитываться карточками через торговые терминалы.

— Возобновляем стабильную работу всех сервисов банка, интернет-банкинга Приват24, сети банкоматов и оплаты картами через торговые терминалы, — заверили в Приватбанке.

Днем 23 апреля в Приватбанке на каналах связи произошел сбой. Поэтому могли быть перебои и задержки в работе сервисов, в частности Приват24, сети банкоматов и оплатами картами через торговые терминалы.

К слову, если вам нужно снять наличку, а в работе банка возник сбой, это можно сделать с помощью других сервисов.

В частности, украинцы могут снять деньги с банковской карты в отделениях Новой почты. Как снять деньги в отделениях Новой почты – читайте в нашем материале.