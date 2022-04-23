Приватбанк відновлює стабільну роботу всіх сервісів після збою у роботі. Про це повідомили у пресслужбі банку.

Тому тепер можна без проблем проводити операції через Приват24, знімати готівку у банкоматах і розраховуватися картками через торгові термінали.

– Відновлюємо стабільну роботу всіх сервісів банку, інтернет-банкінгу Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали, – запевнили у Приватбанку.

Вдень 23 квітня у Приватбанку на каналах зв’язку стався збій. Через це могли бути перебої та затримки в роботі сервісів, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

До слова, якщо вам потрібно зняти готівку, а у роботі банку виник збій, це можна зробити за допомогою інших сервісів.

Зокрема, українці можуть зняти гроші із банківської картки у відділеннях Нової пошти. Як зняти готівку у відділеннях Нової пошти – читайте у нашому матеріалі.