Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Сервіси Приватбанку відновили роботу після збою

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
ПриватБанк

Приватбанк відновлює стабільну роботу всіх сервісів після збою у роботі. Про це повідомили у пресслужбі банку.

Тому тепер можна без проблем проводити операції через Приват24, знімати готівку у банкоматах і розраховуватися картками через торгові термінали.

– Відновлюємо стабільну роботу всіх сервісів банку, інтернет-банкінгу Приват24, мережі банкоматів та оплати картками через торгові термінали, – запевнили у Приватбанку.

Вдень 23 квітня у Приватбанку на каналах зв’язку стався збій. Через це могли бути перебої та затримки в роботі сервісів, зокрема Приват24, мережі банкоматів й оплатами картками через торгові термінали.

До слова, якщо вам потрібно зняти готівку, а у роботі банку виник збій, це можна зробити за допомогою інших сервісів.

Зокрема, українці можуть зняти гроші із банківської картки у відділеннях Нової пошти. Як зняти готівку у відділеннях Нової пошти – читайте у нашому матеріалі.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка