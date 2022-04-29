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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кулеба і Трасс домовилися про якнайшвидше запровадження ембарго на імпорт нафти РФ до Європи

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Кулеба і Трасс домовилися про якнайшвидше запровадження ембарго на імпорт нафти РФ до Європи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про підсумки переговорів із британською колегою Ліз Трасс у п’ятницю, 29 квітня.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

– У нашому новому сьогоднішньому телефонному дзвінку з Ліз Трасс ми обговорили подальше постачання зброї Україні та домовилися про необхідність якнайшвидшого запровадження реального ембарго на імпорт російської нафти до Європи. Реальне означає 0%, без домішок. Ми також обговорили питання гарантій безпеки України, – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що деякі компанії в Європі продавали мішану нафту, щоб покупці не знали про її російське походження. Головне правило – щоб у цій суміші було не більше 49,99% російської нафти та 50,01% інших марок.

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Фото: Depositphotos

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