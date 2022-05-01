Оператор ГТС Украины сообщает, что с 1 мая номинация на прокачку газа России в Европу составила 96,7 млн ​​куб. м. Это почти на 40% больше, чем было по состоянию на 30 апреля – 69,6 млн куб. м.

– Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, согласно подтвержденным заявкам европейских потребителей – 97,2 млн куб. м на 1 мая, – цитирует представителя компании Сергея Куприянова Интерфакс-Украина.

Как уточняется, европейские импортеры газа РФ “существенно” увеличили заявки на поставку топлива Газпрому после того, как дождались понижения контрактных цен.

У большинства договоров – привязка к рыночному индексу на день вперед. В апреле его значение было на рекордном уровне – около $1400 за тыс. куб. м, а в мае снизилось до $1100.

Сообщается, что ситуация с производством электроэнергии за счет возобновляемых источников в Европе на этой неделе заметно ухудшилась.

Так, на прошлой неделе, с 18 по 24 апреля, ветряные мельницы обеспечили в среднем 17% выработки электроэнергии по ЕС, а за шесть дней этой недели их вклад был всего 8,8%, свидетельствуют данные Ассоциации WindEurope.

В то же время в ближайшие десять дней в Европе ожидается маловетренная или штилевая погода, которая не даст шансов на исправление ситуации.

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Сейчас Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 33% от общего объема, за последние сутки они выросли на 0,26 процентного пункта, свидетельствуют данные Ассоциации Gas Infrastructure Europe.

На данный момент уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 6 процентных пунктов. Это связывают с тем, что в апреле закачку сдерживали высокие цены на импортный газ.