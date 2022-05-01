Оператор ГТС України повідомляє, що з 1 травня номінація на прокачування газу Росії в Європу склала 96,7 млн ​​куб. м. Це майже на 40% більше, ніж було станом на 30 квітня – 69,6 млн. куб. м.

– Газпром подає російський газ для транзиту через територію України у штатному режимі, згідно з підтвердженими заявками європейських споживачів – 97,2 млн куб. м на 1 травня, – цитує представника компанії Сергія Купріянова Інтерфакс-Україна.

Як уточнюється, європейські імпортери газу РФ “суттєво” збільшили заявки на постачання палива Газпрому після того, як дочекалися зниження контрактних цін.

Більшість договорів – прив’язка до ринкового індексу на день вперед. У квітні його значення було на рекордному рівні близько $1 400 за тис. куб. м, а у травні знизилося до $1 100.

Повідомляється, що ситуація із виробництвом електроенергії за рахунок відновлюваних джерел у Європі цього тижня помітно погіршилася.

Так, минулого тижня, з 18 до 24 квітня, вітряки забезпечили в середньому 17% вироблення електроенергії в ЄС, а за шість днів цього тижня їхній внесок був лише 8,8%, свідчать дані Асоціації WindEurope.

Водночас найближчі десять днів в Європі очікується маловітряна або штильова погода, яка не дасть шансів на виправлення ситуації.

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Наразі Європа продовжує закачувати газ у підземні сховища. Наразі резерви становлять 33% від загального обсягу, за останню добу вони зросли на 0,26 процентного пункту, свідчать дані Асоціації Gas Infrastructure Europe.

На даний момент рівень запасів у ПСГ Європи відстає від середнього за п’ять років на 6 процентних пунктів. Це пов’язують із тим, що у квітні закачування стримували високі ціни на імпортний газ.