Червень, 10 в 19:10

Військові облігації – це різновид облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), тобто цінні папери, розміщувачем яких є держава в особі Міністерства фінансів України.

Військові облігації відрізняються від звичайних. Їх цільове призначення – потреби Збройних сил України та держави у воєнний час.

Що таке військові облігації, навіщо їх купувати та на яких умовах це робити – дізнавалися Факти ICTV.

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Переваги купівлі військових облігацій

Під час війни дефіцит бюджету України дуже високий, тому держава має залучати кошти у фізичних та юридичних осіб. Ці гроші підуть насамперед на потреби ЗСУ. Про це Фактам ICTV розповів Інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

Проте фішка цих облігацій у поверненні коштів через певний період часу. Усе залежить від виду самих облігацій та строків їх погашення.

– Ви можете купити тримісячну, піврічну або ж річну облігацію. Держава в будь-якому разі вам потім віддає вкладені кошти, – зауважує аналітик.

Водночас особа, яка стає власником військових облігацій, отримує дохід у вигляді річних відсотків. Наразі для них встановлюються ставки у 10-11% річних залежно від строку розміщення та повернення.

Ще одна перевага придбання таких облігацій – дохід у вигляді відсотків не оподатковується.

Тобто ви не повинні сплачувати податок на прибуток та військовий збір.

Ще одна приємна річ – для придбання військових ОВДП деякі дилери не вимагають підтвердження походження коштів, за які ви купуєте облігації.

Це значно спрощує та пришвидшує процедуру, а також в подальшому не викликає питань щодо походження цих коштів, а прибуток ви можете внести в офіційний дохід.

Сергій Фурса також зазначив, що одна з головних переваг для звичайних українців полягає у надійному збереженні власних заощаджень.

– Навіщо вони потрібні людям? Аби зараз, коли є висока інфляція, хоч якось захищати свої накопичення. Бо якщо гроші будуть лежати під матрацом, вони вам не принесуть користі, а коли заощадження вкладені у військові облігації, то приносять 11% річних, – каже Фурса.

Як купити військові облігації

Зазвичай первинні дилери скуповують військові облігації у великих обсягах на аукціонах, після чого вже здійснюють їх продаж своїм клієнтам на так званому вторинному ринку.

Первинними дилерами є банки, зокрема державні, а також фінансові установи, інвестиційні фонди.

– Сьогодні будь-яка купівля облігацій є легальною. У більшості банків вже є застосунки, за допомогою яких ви в один клік можете купити військові облігації. Якщо ви не клієнт такого банку, то ви приходите у свій банк або в інвестиційну компанію та купуєте через більш складний шлях, – зазначає інвестиційний аналітик.

Умови придбання та обслуговування з купівлі військових облігацій є різними.

В деяких інвестиційних фондах і компаніях придбання військових облігацій є більш привабливим, ніж в банках. Оскільки не встановлено мінімальний обсяг цінних паперів, а також немає комерційної комісії з таких операцій.

Сергій Фурса також зауважив, якщо ви купуєте військові облігації у банках, то ціна в кожному з них буде однаковою. Водночас купити їх може будь-хто: чи то фізична, чи юридична особа.

Умови інвестування

Купити військові облігації може будь-яка особа – як звичайні українці, так і великі компанії.

Міністерство фінансів пропонує ринку чотири види військових облігацій у гривні та по одному — у євро та доларах США.

Номінальна вартість однієї облігації складає 1 тис. грошових одиниць тієї валюти, в якій вона номінована.

Кожен з окремих випусків військових облігацій має свій строк погашення — від двох місяців до 1,3 року. Залежно від цього строку визначається ставка дохідності за облігацією.

Гривневі облігації зі строком погашення до року продаються на таких умовах – інвестор купує облігацію номіналом 1 тис. грн за меншою ціною.

Коли настає час погашення, інвестор отримає номінальну вартість придбаних ним облігацій. Дохід у такому разі становитиме різницю між первинною ціною облігації і сумою її придбання.