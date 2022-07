Война в Украине продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор — фиксируются серьезные сбои в цепочках поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. Из-за этого экспорт сельскохозяйственной продукции в нынешнем году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

После того как россияне бежали с острова Змеиный, в РФ ложно заявили, что мяч теперь на стороне Украины в отношении улучшения экспорта зерна.

Russia’s blockade of Odesa continues to severely constrain Ukraine’s grain exports. Because of this, Ukraine’s agricultural exports in 2022 are unlikely to be more than 35% of the 2021 total.

