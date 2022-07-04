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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Экспорт сельхозпродукции из Украины в 2022 году составит не более 35% — британская разведка

Марта Бондаренко, редактор ленты
зерно,
Фото: УНИАН

Война в Украине продолжает оказывать разрушительное воздействие на сельскохозяйственный сектор — фиксируются серьезные сбои в цепочках поставок семян и удобрений, от которых зависят украинские фермеры.

Об этом сообщает разведка Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, российская блокада Одессы продолжает серьезно ограничивать экспорт зерна из Украины. Из-за этого экспорт сельскохозяйственной продукции в нынешнем году вряд ли составит более 35% от общего объема 2021 года.

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После того как россияне бежали с острова Змеиный, в РФ ложно заявили, что мяч теперь на стороне Украины в отношении улучшения экспорта зерна.

На самом деле именно вмешательство России в сельскохозяйственный сектор Украины продолжает усугублять глобальный продовольственный кризис, отмечают в разведке.

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Ранее замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что за первое полугодие экспорт из Украины упал на 23,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года и составляет $22,8 млрд.

Объемы экспорта во втором квартале составили $8,782 млрд, что на 37,4% меньше, чем в первом квартале 2022 года.

ИсточникUK Ministry of Defence

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