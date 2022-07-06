Июль, 06 в 19:31

ПриватБанк и monobank подняли курс продажи валют на 2 грн 50 коп., или на 7,5%. Об этом свидетельствует информация в мобильных приложениях банков.

Курс продажи доллара в ПриватБанке вырос до 35,211 грн/$ с 32,787 грн/$ днем ​​ранее, а курс продажи евро — до 36,1 грн/€ с 33,67 грн/€.

В monobank курс продажи доллара вырос до 35,18 грн/$, а курс продажи евро – до 35,99 грн/€.

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В Привате сообщили, что в первую очередь это касается карточных конвертаций: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт.

Параллельно другие банки сохранили более выгодный для украинцев курс. По состоянию на 6 июля “карточный” курс Укрэксимбанка составляет 35,4 грн/$, Ощадбанка – 34,9 грн/$, Укргазбанка – 32,75 грн/$, Альфа-Банка – 32,5 грн/$, ОТП Банка – 32 ,75 грн/$, УкрСиббанка – 32,18 грн/$.

Курсы указаны без разных комиссий, с учетом которых реальный курс конвертации некоторых банков превышал верхний потолок и курсы других банков на несколько гривен.

20 мая НБУ отменил верхний лимит как курса продажи наличной валюты банками в Украине, так и курса конвертации гривны в иностранную валюту по их картам за пределами страны.

Ранее потолок такого курса составлял зафиксированный в первый день войны официальный курс гривны плюс 10%, или 32,18 грн/$1. Потолок для других валют рассчитывался по кросс-курсу к доллару.

Источник: ПриватБанк