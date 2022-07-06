Липень, 06 в 19:31

ПриватБанк та monobank підняли курс продажу валют на 2 грн 50 коп., або на 7,5%. Про це свідчить інформація у мобільних застосунках банків.

Курс продажу долара у ПриватБанку зріс до 35,211 грн/$ з 32,787 грн/$ на день раніше, а курс продажу євро – до 36,1 грн/€ з 33,67 грн/€.

У monobank курс продажу долара зріс до 35,18 грн/$, а курс продажу євро – до 35,99 грн/€.

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У Приваті повідомили, що насамперед це стосується карткових конвертацій: зняття готівки й перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Паралельно інші банки зберегли вигідніший для українців курс. Станом на 6 липня “картковий” курс Укрексімбанку становить 35,4 грн/$, Ощадбанку – 34,9 грн/$, Укргазбанку – 32,75 грн/$, Альфа-Банку – 32,5 грн/$, ОТП Банку – 32,75 грн/$, УкрСиббанку – 32,18 грн/$.

Курси вказані без різних комісій, з урахуванням яких реальний курс конвертації деяких банків перевищував верхню межу та курси інших банків на кілька гривень.

20 травня НБУ скасував верхній ліміт як курсу продажу готівкової валюти банками в Україні, так і курсу конвертації гривні в іноземну валюту за їхніми картками за межами країни.

Раніше стеля такого курсу складала зафіксований у перший день війни офіційний курс гривні плюс 10%, або 32,18 грн/$1. Стеля для інших валют розраховувалася за крос-курсом до долара.

Джерело: ПриватБанк