Петиция с призывом запретить 1хBet в Украине собрала 25 000 голосов за неделю: теперь слово за Зеленским

Президент Украины должен рассмотреть петицию и отреагировать на поставленные в ней вопросы.

Необходимые 25 тысяч голосов всего за семь дней собрала петиция о запрете в Украине российского оператора азартных игр 1xBet и аннулировании его лицензии на букмекерскую деятельность. Об этом стало известно со страницы сайта президента.

— Российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству — это давать деньги террористам, — напомнили авторы петиции.

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Скандал в Украине разгорелся после того, как во время полномасштабного российского вторжения комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдала 30 марта 2022 года лицензию на проведение в нашей стране букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российскому оператору 1хBet.

— Мы, граждане Украины, считаем, что предоставлением лицензии ООО Твоя беттинговая компания на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам РФ товарным знаком 1xBet Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей поступила вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, что, по нашему убеждению недопустимо во время открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины, — говорится в петиции.

Как известно, оператор азартных игр 1xBet принадлежит трем гражданам Российской Федерации Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину через сеть кипрских фирм.

Однако члены и руководство КРАИЛ заявили, что не увидели связей с Российской Федерацией у данного оператора, которому разрешили получить лицензию в Украине.

Ранее глава КРАИЛ Иван Рудый заявлял, что если правоохранительные органы установят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то выданные ему лицензии в Украине будут аннулированы.

11 июля глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что БЭБ уже проверяют достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

По мнению спикера InformNapalm Михаила Макарука, конторой 1xBet должны заниматься СБУ и СНБО, которые должны не просто отнять у нее лицензию, а наложить санкции.