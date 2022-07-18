Петиція із закликом заборонити 1хBet в Україні зібрала 25 000 голосів за тиждень: тепер слово за Зеленським

Необхідні 25 тисяч голосів лише за сім днів зібрала петиція про заборону в Україні російського оператора азартних ігор 1xBet і анулювання його ліцензії на букмекерську діяльність. Про це стало відомо зі сторінки сайту президента.

Президент України повинен розглянути петицію і відреагувати на поставлені в ній питання.

– Російська держава стала найбільшою терористичною організацією світу, і кожен у світі повинен знати, що купувати або перевозити російську нафту, зберігати зв’язки з російськими банками, платити податки і мита Російській державі – це давати гроші терористам, – нагадати автори петиції.

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Скандал в Україні розгорівся після того, як під час повномасштабного російського вторгнення комісія з регулювання азартних ігор і лотерей видала 30 березня 2022 року ліцензію на проведення в нашій країні букмекерської діяльності і роботу онлайн-казино російському оператору 1хBet.

– Ми, громадяни України, вважаємо, що наданням ліцензії ТОВ Твоя беттінгова компанія на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належить громадянам РФ, Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей надійшла всупереч державним інтересам України і на користь країни-агресора, що, на наше переконання, неприпустимо під час відкритої військової агресії Російської Федерації проти України, – йдеться в петиції.

Як відомо, оператор азартних ігор 1xBet належить трьом громадянам Російської Федерації Роману Семіохіну, Сергію Каршкову і Дмитру Казоріну через мережу кіпрських фірм.

Однак члени та керівництво КРАІЛ заявили, що не побачили зв’язків із Російською Федерацією у цього оператора, якому дозволили отримати ліцензію в Україні.

Раніше глава КРАІЛ Іван Рудий заявляв, що якщо правоохоронні органи встановлять, що оператор азартних ігор 1xBet – це російська компанія, то видані йому Ліцензії в Україні будуть анульовані.

11 липня голова Бюро економічної безпеки України Вадим Мельник заявив, що БЕБ вже перевіряють достовірність даних у документах, на підставі яких були видані ліцензії російському оператору грального бізнесу.

На думку спікера InformNapalm Михайла Макарука, конторою 1xBet повинні займатися СБУ і РНБО, які повинні не просто забрати у неї ліцензію, а й накласти санкції.