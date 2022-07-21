Июль, 21 в 15:33

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил во время брифинга 21 июля, что инфляция в Украине ускоряется, но “является контролированной”.

– В июне темп роста составил 21,5% в годовом измерении. Главной причиной ускорения инфляции являются последствия войны. Это нарушение цепочек поставок, уменьшение предложения отдельных товаров, увеличение производственных затрат бизнеса, физическое разрушение производственных мощностей и инфраструктуры, временная оккупация отдельных территорий нашей страны, – перечислил Шевченко.

Он уточнил, что сохранение высоких цен на энергоносители в мире и рекордные уровни инфляции в странах-торговых партнерах также значительно усилили ценовое давление в Украине.

Шевченко утверждает, что фиксация курса гривны и тарифов на газ и тепло сдерживали темпы роста цен.

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Что будет с ценами дальше

Глава НБУ ожидает, что инфляционное давление будет сохраняться, к концу 2022 года темпы роста потребительских цен превысят 30%. Основными факторами и в дальнейшем останутся последствия войны и высокие мировые цены. В первую очередь – на энергоносители.

– В этих условиях НБУ будет проводить жесткую монетарную политику. Она позволит сдержать инфляционные ожидания, увеличить интерес к гривневым активам и снизить давление на международные резервы. Эти меры поддерживают финансовую стабильность, – сообщил Шевченко.

Он отметил, что по базовому прогнозу НБУ в 2023 году восстановится логистика, снизятся риски для бизнеса, постепенно будет расти урожай. Такое развитие событий поможет ослабить инфляцию через частичное преодоление последствий войны, которая сдерживает восстановление предложения.