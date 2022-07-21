НБУ сохранил учетную ставку на уровне 25%

Июль, 21 в 14:41

В четверг, 21 июля, стало известно о том, что правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте НБУ.

Сообщается, что данное решение и дальше будет сказываться на росте рыночных ставок.

Сейчас смотрят

– Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с корректировкой официального обменного курса и дополнительными мерами экономической политики снизит спрос на валютном рынке, – ожидают в НБУ.

Там подчеркивают, что учитывая запланированные поступления официального финансирования, такая ставка должна помочь поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую и макрофинансовую стабильность.

– Инфляция стремительно росла и достигла 21,5% в июне преимущественно вследствие шоков, вызванных войной, и из-за глобального ценового давления, – пояснили там.

Так, сохранение ставки аргументируют длительным периодом существенного ценового давления, необходимостью обеспечивать привлекательность гривневых активов, удерживать стабильность курса и преобладание инфляционных рисков на горизонте прогноза.

– Увеличение привлекательности гривневых активов вместе с коррекцией официального обменного курса снизит спрос на валютном рынке. Это позволит поддерживать достаточный уровень международных резервов и обеспечивать макрофинансовую стабильность в Украине, – прокомментировал решение об учетной ставке и повышении курса доллара глава НБУ Кирилл Шевченко во время брифинга 21 июля.

В НБУ подчеркивают, что готовы при необходимости применять дополнительные меры для защиты международных резервов, улучшения монетарной трансмиссии и сдерживания инфляции.