Июль, 27 в 14:41

Украинцы могут получить материальную поддержку в рамках єДопомога от международных организаций в отделениях Укрпочты. В частности, мирные жители, находящиеся на оккупированной или освобожденной территории или в местах активных боевых действий, или уязвимые категории, среди которых ВПЛ и многодетные семьи.

Кто может получить помощь

украинцы, в частности пенсионеры;

уязвимые категории (внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, люди с инвалидностью, отец или мать, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка).

Что нужно для получения помощи

Необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе єДопомога. Чтобы получить денежную выплату, не обязательно иметь банковский счет. При заполнении заявки на ресурсе следует указать на отсутствие IBAN (международного номера банковского счета).

В случае принятия решения международные организации могут оказать материальную поддержку через отделения Укрпочты. Инициативу єДопомога реализовало Минсоцполитики при поддержке Минцифры, ООН и других организаций.