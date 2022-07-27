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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Пенсионеры и ВПЛ могут получить выплаты єДопомога в отделениях Укрпочты

Юля Захарченко, редактор ленты
Пенсионеры и ВПЛ могут получить выплаты єДопомога в отделениях Укрпочты
Фото: Depositphotos

Украинцы могут получить материальную поддержку в рамках єДопомога от международных организаций в отделениях Укрпочты. В частности, мирные жители, находящиеся на оккупированной или освобожденной территории или в местах активных боевых действий, или уязвимые категории, среди которых ВПЛ и многодетные семьи.

Кто может получить помощь

  • украинцы, в частности пенсионеры;
  • уязвимые категории (внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, люди с инвалидностью, отец или мать, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка).

Что нужно для получения помощи

Необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе єДопомога. Чтобы получить денежную выплату, не обязательно иметь банковский счет. При заполнении заявки на ресурсе следует указать на отсутствие IBAN (международного номера банковского счета).

В случае принятия решения международные организации могут оказать материальную поддержку через отделения Укрпочты. Инициативу єДопомога реализовало Минсоцполитики при поддержке Минцифры, ООН и других организаций.

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Источник: Укрпочта
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