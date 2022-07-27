Липень, 27 в 14:41

Українці можуть отримати матеріальну підтримку в рамках проєкту єДопомога від міжнародних організацій у відділеннях Укрпошти. Зокрема, мирні жителі, які перебувають на окупованій або звільненій території чи в місцях активних бойових дій, або ж вразливі категорії, серед яких ВПО та багатодітні сім’ї.

Хто може отримати допомогу

українці, зокрема пенсіонери;

вразливі категорії (внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, люди з інвалідністю, батько чи матір, які самостійно виховують неповнолітню дитину).

Що потрібно для отримання допомоги

Необхідно зареєструватися на онлайн-платформі єДопомога. Щоб отримати грошову виплату, не обов’язково мати банківський рахунок. Під час заповнення заявки на ресурсі варто вказати про відсутність IBAN (міжнародного номера банківського рахунку).

У разі ухвалення рішення міжнародні організації можуть надати матеріальну підтримку через відділення Укрпошти. Ініціативу єДопомога реалізувало Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, ООН та інших організацій.