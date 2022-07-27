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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Пенсіонери та ВПО можуть отримати виплати єДопомога у відділеннях Укрпошти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Пенсіонери та ВПО можуть отримати виплати єДопомога у відділеннях Укрпошти
Фото: Depositphotos

Українці можуть отримати матеріальну підтримку в рамках проєкту єДопомога від міжнародних організацій у відділеннях Укрпошти. Зокрема, мирні жителі, які перебувають на окупованій або звільненій території чи в місцях активних бойових дій, або ж вразливі категорії, серед яких ВПО та багатодітні сім’ї.

Хто може отримати допомогу

  • українці, зокрема пенсіонери;
  • вразливі категорії (внутрішньо переміщені особи, багатодітні родини, люди з інвалідністю, батько чи матір, які самостійно виховують неповнолітню дитину).

Що потрібно для отримання допомоги

Необхідно зареєструватися на онлайн-платформі єДопомога. Щоб отримати грошову виплату, не обов’язково мати банківський рахунок. Під час заповнення заявки на ресурсі варто вказати про відсутність IBAN (міжнародного номера банківського рахунку).

У разі ухвалення рішення міжнародні організації можуть надати матеріальну підтримку через відділення Укрпошти. Ініціативу єДопомога реалізувало Мінсоцполітики за підтримки Мінцифри, ООН та інших організацій.

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Джерело: Укрпошта
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