Гуманитарный штаб Future for Ukraine: кто и почему помогает украинцам

Июль, 28 в 15:36

В июне в одном из столичных торговых центров открылся Гуманитарный штаб Future for Ukraine, который выдает гуманитарные наборы для украинцев.

Штаб создала команда благотворительного фонда Future for Ukraine (Будущее для Украины).

Организация объединяет волонтеров и специалистов, неправительственные организации и представителей бизнеса по всему миру, чтобы поддержать пострадавших от войны в Украине.

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Соучредителями фонда являются украинская политикиня и правозащитница Елена Сотник и CEO креативного агентства Badoev ID Анна Ковалева.

Вместе с командой из десяти задорных девушек они основали благотворительный фонд всего через несколько недель после полномасштабного вторжения России, в марте 2022 года в Варшаве.

Именно сюда эвакуировалась наибольшее количество украинок со своими детьми и семьями. По словам команды, они просто не смогли стоять в стороне, пока их родная страна, родственники, друзья и знакомые находятся в постоянной опасности.

Фонд помогает раненым украинцам, медицинским и социальным учреждениям, а также детям, пострадавшим в результате войны.

— Мы решили сфокусировать деятельность фонда на помощи тем, кто в этом нуждается больше всего и закрывать те насущные потребности, с которыми мы столкнулись сами. Например, сейчас в Варшаве мы создаем сеть детских центров Children Hub для адаптации и психологического сопровождения детей переселенцев с Украины. Многим украинкам, которые оказались с детьми за границей, банально не хватает несколько свободных часов в день, чтобы поискать работу, заняться бюрократическими вопросами тому подобное, — говорит Елена.

Сегодня Future for Ukraine — это две команды, в Варшаве и в Киеве, которые вместе делают совместные проекты для помощи украинцам за рубежом и в Украине.

24 июня в Киеве фонд запустил работу Гуманитарного штаба. Команда штаба выдает помощь украинским семьям, которые из-за войны оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

— Сейчас гуманитарная ситуация в Украине является катастрофической. Тысячи украинцев, которые из-за войны потеряли все, что имели, находятся на грани выживания. Целые семьи были вынуждены бежать из зоны активных боевых действий. Они потеряли дома, работу, а сбережений хватает лишь на питание, если они еще не иссякли. Потребность украинцев в гуманитарной помощи сейчас даже больше, чем в байрактарах, ведь государство не может закрыть все запросы, — рассказывает соучредитель фонда Future for Ukraine Елена Сотник.

Сегодня около трети украинцев, более 8 млн, зарегистрированы как внутренне перемещенные лица. Девушки из команды почувствовали гуманитарный кризис уже в первые дни запуска проекта.

За месяц работы штаба они получили более 30 тыс. запросов на помощь со всей страны.

Сейчас Гуманитарный штаб работает на выдачу только в Киеве.

Две тысячи запросов от жителей Киева находятся в обработке, а наборы уже получили около 300 семей. К сожалению, ресурсы штаба исчерпываются слишком быстро.

Команда Future for Ukraine обращается за помощью к украинским и зарубежным партнерам, но и этого недостаточно, чтобы помочь всем.

— Сейчас мы активно ищем партнеров и меценатов, которые бы помогли нам с системным обеспечением работы Гуманитарного штаба. Количество людей, которым просто нужны базовые вещи: питание, одежда, средства гигиены, детские товары, — зашкаливает. Ситуация критическая и мы очень просим всех неравнодушных помочь своим соотечественникам, которые оказались в беде. Мы должны помогать друг другу, чтобы быстрее преодолеть последствия этой разрушительной войны, — призывает Сотник.

Один гуманитарный набор состоит из 10 кг продуктов питания стоимостью 275 грн. Туда при необходимости также входят гигиенические средства.