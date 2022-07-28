Гуманітарний штаб Future for Ukraine: хто і чому допомагає українцям

Липень, 28 в 15:36

У червні в одному зі столичних торговельних центрів відкрився Гуманітарний штаб Future for Ukraine, який видає гуманітарні набори для українців.

Штаб створила команда благодійного фонду Future for Ukraine (Майбутнє для України).

Організація об’єднує волонтерів і фахівців, неурядові організації та представників бізнесу по всьому світу, щоб підтримати потерпілих від війни в Україні.

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Співзасновницями фонду є українська політикиня та правозахисниця Олена Сотник і CEO креативного агентства Badoev ID Анна Ковальова.

Разом із командою з десяти завзятих дівчат вони заснували благодійний фонд усього через кілька тижнів після повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року у Варшаві.

Саме сюди евакуювалася найбільша кількість українок зі своїми дітьми та родинами. За словами команди, вони просто не змогли стояти осторонь, поки їхня рідна країна, родичі, друзі та знайомі у постійній небезпеці.

Фонд допомагає пораненим українцям, медичним та соціальним установам, а також дітям, які постраждали внаслідок війни.

– Ми вирішили сфокусувати діяльність фонду на допомозі тим, хто цього потребує найбільше, та закривати ті нагальні потреби, з якими ми стикнулися самі. Наприклад, зараз у Варшаві ми створюємо мережу дитячих центрів Children Hub для адаптації та психологічного супроводу дітей-переселенців з України. Багатьом українкам, які опинилися з дітьми за кордоном, банально не вистачає кілька вільних годин на день, щоб пошукати роботу, зайнятися бюрократичними питаннями тощо, — каже Олена.

Сьогодні Future for Ukraine — це дві команди, у Варшаві та у Києві, які разом роблять спільні проєкти для допомоги українцям за кордоном та в Україні.

24 червня у Києві фонд запустив роботу Гуманітарного штабу. Команда штабу видає допомогу українським родинам, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах.

– Наразі гуманітарна ситуація в Україні є катастрофічною. Тисячі українців, які через війну втратили усе, що мали, перебувають на межі виживання. Цілі родини були змушені тікати із зони активних бойових дій. Вони втратили домівки, роботу, а заощаджень вистачає лише на харчування, якщо вони ще не вичерпалися. Потреба українців у гуманітарній допомозі наразі навіть більша, ніж у Байрактарах, адже держава не може закрити всі запити, — розповідає співзасновниця фонду Future for Ukraine Олена Сотник.

Сьогодні близько третини українців, понад 8 млн, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. Дівчата з команди відчули гуманітарну кризу вже у перші дні запуску проєкту.

За місяць роботи штабу вони отримали понад 30 тис. запитів на допомогу з усієї країни.

Наразі Гуманітарний штаб працює на видавання лише у Києві. Дві тисячі запитів від мешканців Києва в обробці, а набори вже отримали близько 300 родин. На жаль, ресурси штабу вичерпуються занадто швидко.

Команда Future for Ukraine звертається за допомогою до українських та закордонних партнерів, але і цього недостатньо, щоб допомогти всім.

– Наразі ми активно шукаємо партнерів і меценатів, які б допомогли нам із системним забезпеченням роботи Гуманітарного штабу. Кількість людей, яким просто потрібні базові речі: харчування, одяг, засоби гігієни, дитячі товари — зашкалює. Ситуація критична, і ми дуже просимо усіх небайдужих допомогти своїм співвітчизникам, які опинилися у скруті. Ми маємо допомагати один одному, щоб швидше подолати наслідки цієї руйнівної війни, — закликає Сотник.

Один гуманітарний набір складається із 10 кг продуктів харчування вартістю 275 грн. Туди за потреби також входять гігієнічні засоби.