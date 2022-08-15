Госбюджет-2023: Марченко анонсировал пересмотр всех расходов

Август, 15 в 19:56

Министр финансов Сергей Марченко утверждает, что в бюджете на 2023 год не будет расходов, которые не будут пересмотрены. Он уточнил, что по всем статьям ожидается оптимизация.

– Бюджет будет чрезвычайно жесткий. Это бюджет возможностей в условиях войны. Но при этом есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – найти средства, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета, – сказал Марченко в интервью РБК-Украина.

По его словам, сложность планирования бюджета в том, что 2022 год – очень сложный, как и макропоказатели, которые трудно будет оценить объективно из-за большого количества неизвестных.

– Но с другой стороны – достаточно простой. Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, на армию. Все, – отметил министр.

Сергей Марченко выразил надежду, что при закладке курса “более или менее все балансы будут сохранены”.

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