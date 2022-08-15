Держбюджет-2023: Марченко анонсував перегляд усіх видатків

Серпень, 15 в 19:56

Міністр фінансів Сергій Марченко стверджує, що у бюджеті на 2023 рік не буде видатків, які не будуть переглянуті. Він уточнив, що за всіма статтями очікується оптимізація.

– Бюджет буде надзвичайно жорстким. Це бюджет можливостей за умов війни. Але є надія, що ми зможемо його профінансувати. Ключовим завданням є знаходження коштів, зокрема за допомогою наших партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету, – сказав Марченко в інтерв’ю РБК-Україна.

За його словами, складність планування бюджету в тому, що 2022 рік – дуже складний, як і макропоказники, які важко буде оцінити об’єктивно через велику кількість невідомих.

– Але з іншого боку – досить простий. Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, педагогам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам та кошти на військову кампанію, армію. Все, – зазначив міністр.

Сергій Марченко висловив сподівання, що під час закладення курсу “більш-менш усі баланси будуть збережені”.

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