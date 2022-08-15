На оборону и поддержку экономики: Рада увеличила расходы бюджета

Август, 15 в 15:49

Верховная Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 млрд грн. За законопроект №7644 о внесении изменений в государственный бюджет Украины проголосовали 287 народных депутатов.

В частности, на обеспечение национальной безопасности и обороны дополнительно выделили 269 454,9 млн грн. Их направят для:

Минобороны – 241 162,7 млн грн;

Министерства внутренних дел – 22 855,2 млн грн;

Службы безопасности – 2 458,7 млн грн;

Госспецсвязи – 425 млн грн;

Управления государственной охраны – 197,2 млн грн;

Службы внешней разведки – 139,3 млн грн.

На мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики для Министерства экономики выделено дополнительных 10,3 млн грн.

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Еще на 715,7 млн грн предусмотрено пополнение резервного фонда для Министерства финансов.

Источник: Алексей Гончаренко