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Факты / Украина / Бизнес и финансы

На оборону и поддержку экономики: Рада увеличила расходы бюджета

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
гроші тисяча
Фото: НБУ

Верховная Рада увеличивает расходы на оборону и поддержку экономики на 270,2 млрд грн. За законопроект №7644 о внесении изменений в государственный бюджет Украины проголосовали 287 народных депутатов.

В частности, на обеспечение национальной безопасности и обороны дополнительно выделили 269 454,9 млн грн. Их направят для:

  • Минобороны – 241 162,7 млн грн;
  • Министерства внутренних дел – 22 855,2 млн грн;
  • Службы безопасности – 2 458,7 млн грн;
  • Госспецсвязи – 425 млн грн;
  • Управления государственной охраны – 197,2 млн грн;
  • Службы внешней разведки – 139,3 млн грн.

На мобилизационную подготовку отраслей национальной экономики для Министерства экономики выделено дополнительных 10,3 млн грн.

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Еще на 715,7 млн грн предусмотрено пополнение резервного фонда для Министерства финансов.

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Источник: Алексей Гончаренко

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