На оборону та підтримку економіки: Рада збільшила видатки бюджету

Серпень, 15 в 15:49

Верховна Рада збільшує видатки на оборону та підтримку економіки на 270,2 млрд грн. За законопроєкт №7644 про внесення змін до державного бюджету України проголосували 287 народних депутатів.

Зокрема, на забезпечення національної безпеки і оборони додатково виділили 269 454,9 млн грн. Їх спрямують для:

Міноборони – 241 162,7 млн грн;

Міністерства внутрішніх справ – 22 855,2 млн грн;

Служби безпеки – 2 458,7 млн грн;

Держспецзв’язку – 425 млн грн;

Управління державної охорони – 197,2 млн грн;

Служби зовнішньої розвідки – 139,3 млн грн.

На мобілізаційну підготовку галузей національної економіки для Міністерства економіки виділили додаткових 10,3 млн грн.

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Ще на 715,7 млн грн передбачене поповнення резервного фонду для Міністерства фінансів.

Джерело: Олексій Гончаренко