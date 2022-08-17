Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине на 17 августа
Евро в Украине дешевеет уже третий день подряд. Согласно курсу Нацбанка, стоимость валюты по состоянию на 17 августа составляет 37,03 грн за €1.
16 августа курс был на уровне 37,28 грн за €1. За день евро подешевел на 25 копеек. Но в обменниках ситуация другая – валюта наоборот подскочила в цене.
Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.
Курс валют в отделениях Приватбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,8
|40,8
|Доллар
|38,8
|39,1
Курс валют в отделениях Ощадбанка
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|39,60
|40,80
|Доллар
|39,55
|39,99
Курс валют в Монобанке
|Валюта
|Купля
|Продажа
|Евро
|37,30
|38,16
|Доллар
|36,65
|37,49
Между тем в обменниках курс евро и доллара по сравнению с предыдущим днем подскочил в цене.
Так, евро можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,60 грн 16 августа. Продают евро за 41,05 грн (16 августа было 40,90 грн).
Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,30 грн против 40,10 грн 16 августа, а продают за 40,55 грн (16 августа было 40,26 грн).