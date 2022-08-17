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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине на 17 августа

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Доллар и евро в обменниках подорожали: курс валют в Украине на 17 августа
Фото: Depositphotos

Евро в Украине дешевеет уже третий день подряд. Согласно курсу Нацбанка, стоимость валюты по состоянию на 17 августа составляет 37,03 грн за €1.

16 августа курс был на уровне 37,28 грн за €1. За день евро подешевел на 25 копеек. Но в обменниках ситуация другая – валюта наоборот подскочила в цене.

Тем временем доллар остается стабильным. Согласно данным НБУ, его стоимость составляет 36,56 грн за $1.

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Между тем в обменниках курс евро и доллара по сравнению с предыдущим днем подскочил в цене.

Так, евро можно купить в среднем за 40,70 грн против 40,60 грн 16 августа. Продают евро за 41,05 грн (16 августа было 40,90 грн).

Доллар в обменниках в среднем покупают за 40,30 грн против 40,10 грн 16 августа, а продают за 40,55 грн (16 августа было 40,26 грн).

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