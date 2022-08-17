Долар і євро в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні на 17 серпня
Євро в Україні дешевшає вже третій день поспіль. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 17 серпня становить 37,03 грн за €1.
16 серпня курс був на рівні 37,28 грн за €1. За день євро здешевшало на 25 копійок. Але в обмінниках ситуація інша – валюта навпаки підскочила в ціні.
Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.
Курс валют у відділеннях Приватбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,8
|40,8
|Долар
|38,8
|39,1
Курс валют у відділеннях Ощадбанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,60
|40,80
|Долар
|39,55
|39,99
Курс валют в Монобанку
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|37,30
|38,16
|Долар
|36,65
|37,49
Тим часом в обмінниках курс євро і долара порівняно з попереднім днем підскочив у ціні.
Так, євро можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,60 грн 16 серпня. Продають євро за 41,05 грн (16 серпня було 40,90 грн).
Долар в обмінниках в середньому купують за 40,30 грн проти 40,10 грн 16 серпня, а продають за 40,55 грн (16 серпня було 40,26 грн).