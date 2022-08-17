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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Долар і євро в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні на 17 серпня

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Долар і євро в обмінниках здорожчали: курс валют в Україні на 17 серпня
Фото: Depositphotos

Євро в Україні дешевшає вже третій день поспіль. Згідно з курсом Нацбанку, вартість валюти станом на 17 серпня становить 37,03 грн за €1.

16 серпня курс був на рівні 37,28 грн за €1. За день євро здешевшало на 25 копійок. Але в обмінниках ситуація інша – валюта навпаки підскочила в ціні.

Тим часом долар залишається стабільним. Згідно з даними НБУ, його вартість становить 36,56 грн за $1.

Зараз дивляться

Курс валют у відділеннях Приватбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,8 40,8
Долар 38,8 39,1

Курс валют у відділеннях Ощадбанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,60 40,80
Долар 39,55 39,99

Курс валют в Монобанку

Валюта Купівля Продаж
Євро 37,30 38,16
Долар 36,65 37,49

Тим часом в обмінниках курс євро і долара порівняно з попереднім днем підскочив у ціні.

Так, євро можна купити в середньому за 40,70 грн проти 40,60 грн 16 серпня. Продають євро за 41,05 грн (16 серпня було 40,90 грн).

Долар в обмінниках в середньому купують за 40,30 грн проти 40,10 грн 16 серпня, а продають за 40,55 грн (16 серпня було 40,26 грн).

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