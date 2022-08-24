Август, 24 в 1:35

Банковские учреждения, не имеющие возможности вывезти наличные из-за боевых действий или временной оккупации, должны повредить банкноты (наличные), чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.

В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) предупредили, что такие банкноты могут попасть в наличное обращение.

В НБУ сообщили, что существует несколько способов умышленного повреждения банкнот:

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обрезание не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение,

просверливание,

разрезание пополам или на три части,

повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.

— Существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, намеренно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, находящихся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков, — объяснили в Национальном банке.

Регулятор призвал украинское население не принимать во время расчетов окрашенные, разрезанные или наличные с отверстиями, поскольку эти деньги перестали быть платежным средством.

В то же время в Нацбанке призывали сообщать в Национальную полицию в случае встречи таких банкнот в обращении.

– В случае возникновения сомнения вы также можете обратиться в любой банк. Поврежденные банкноты во время действия военного состояния обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком, — добавляют в учреждении.

Напомним, в начале августа банки в Украине получили возможность устанавливать свой курс покупки наличной валюты. Соответствующее решение было принято Национальным банком Украины.