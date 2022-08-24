В обращение могут попасть поврежденные купюры: в НБУ призвали не принимать банкноты
Банковские учреждения, не имеющие возможности вывезти наличные из-за боевых действий или временной оккупации, должны повредить банкноты (наличные), чтобы привести банкноты в неплатежное состояние.
В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) предупредили, что такие банкноты могут попасть в наличное обращение.
В НБУ сообщили, что существует несколько способов умышленного повреждения банкнот:
- обрезание не менее 50% от общей площади банкноты и ее уничтожение,
- просверливание,
- разрезание пополам или на три части,
- повреждение специальными растворами или другими красящими веществами с окраской не менее 50% общей площади банкноты.
— Существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, намеренно поврежденных банками во время действия военного положения, с территорий, находящихся во временной оккупации. Речь идет о деньгах, похищенных оккупантами или мародерами из захваченных отделений банков, — объяснили в Национальном банке.
Регулятор призвал украинское население не принимать во время расчетов окрашенные, разрезанные или наличные с отверстиями, поскольку эти деньги перестали быть платежным средством.
В то же время в Нацбанке призывали сообщать в Национальную полицию в случае встречи таких банкнот в обращении.
– В случае возникновения сомнения вы также можете обратиться в любой банк. Поврежденные банкноты во время действия военного состояния обмену не подлежат, а изымаются для дальнейшего проведения исследований Национальным банком, — добавляют в учреждении.
Напомним, в начале августа банки в Украине получили возможность устанавливать свой курс покупки наличной валюты. Соответствующее решение было принято Национальным банком Украины.