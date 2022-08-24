Серпень, 24 в 1:35

Банківські установи, які не мають можливості вивезти готівку через бойові дії чи тимчасову окупацію, мають пошкодити банкноти (готівку), щоб привести банкноти в неплатіжний стан.

Водночас в Національному банку України (НБУ) попередили, що такі банкноти можуть потрапити в готівковий обіг.

В НБУ повідомили, що існує кілька способів навмисного пошкодження банкнот:

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обрізання не менше 50% від загальної площі банкноти та її знищення,

просвердлювання,

розрізання навпіл або на три частини,

пошкодження спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

– Існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, навмисно пошкоджених банками під час дії воєнного стану, з територій, які перебувають в тимчасовій окупації. Йдеться про гроші, викрадені окупантами або мародерами із захоплених відділень банків, — пояснили у Національному банку.

Регулятор закликав українське населення не приймати під час розрахунків пофарбовані, розрізані або готівку з отворами, оскільки ці гроші перестали бути платіжним засобом.

Водночас у Нацбанку закликали повідомляти до Національної поліції в разі зустрічі таких банкнот в обігу.

– У разі виникнення сумніву ви також можете звернутися в будь-який банк. Пошкоджені банкноти під час дії воєнного стану обміну не підлягають, а вилучаються для подальшого проведення досліджень Національним банком, — додають в установі.

Нагадаємо, на початку серпня банки в Україні отримали можливість встановлювати свій курс купівлі готівкової валюти. Відповідне рішення ухвалив Національний банк України.