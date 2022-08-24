Как пополнить карту другого банка через терминал ПриватБанка — инструкция
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Терминал самообслуживания Приватбанка позволяет выполнять пользователям множество банковских операций.
Можно ли пополнить карту другого банка через терминал Приватбанка — читайте в нашем материале.
Как через терминал Приватбанка пополнить карту другого банка
Через терминал ПриватБанка можно пополнять карты любого банка. Кроме того, делать это можно несколькими способами.
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Если у вас есть карта Привата, вам нужно:
- Найти поблизости терминал.
- Вставить карту Приватбанка в терминал и ввести пароль.
- Среди услуг выбрать — Пополнить карту другого банка.
- Указать номер карты, которую вы хотите пополнить.
- Указать сумму пополнения и нажать Пополнить.
В таком случае, деньги за операцию снимутся с вашей приватовской карты.
Если карточки Привата у вас нет, вам следует действовать таким способом:
- Найдите ближайший терминал самообслуживания.
- В главном меню выберите услугу Пополнить карту другого банка.
- Укажите номер карты другого банка.
- Выберите форму пополнения — наличными.
- Засуньте необходимую сумму в купюроприемник.
- Нажмите Пополнить.
Готово! Карточка другого банка пополнена через терминал Привата.
Терминал Приватбанка
В терминале самообслуживания вы также можете:
- осуществить большинство банковских операций;
- пополнить любые карты Приватбанка;
- выплатить кредит;
- пополнить мобильный;
- оплатить счета за интернет, телефон, телевидение;
- оплатить коммунальные услуги;
- оплатить штрафы за нарушение ПДД;
- осуществить переводы PrivatMoney.
Платежные терминалы самообслуживания принимают платежи как наличными, так и с пластиковых карт.