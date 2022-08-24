Август, 24 в 14:03

Терминал самообслуживания Приватбанка позволяет выполнять пользователям множество банковских операций.

Можно ли пополнить карту другого банка через терминал Приватбанка — читайте в нашем материале.

Как через терминал Приватбанка пополнить карту другого банка

Через терминал ПриватБанка можно пополнять карты любого банка. Кроме того, делать это можно несколькими способами.

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Если у вас есть карта Привата, вам нужно:

Найти поблизости терминал. Вставить карту Приватбанка в терминал и ввести пароль. Среди услуг выбрать — Пополнить карту другого банка. Указать номер карты, которую вы хотите пополнить. Указать сумму пополнения и нажать Пополнить.

В таком случае, деньги за операцию снимутся с вашей приватовской карты.

Если карточки Привата у вас нет, вам следует действовать таким способом:

Найдите ближайший терминал самообслуживания. В главном меню выберите услугу Пополнить карту другого банка. Укажите номер карты другого банка. Выберите форму пополнения — наличными. Засуньте необходимую сумму в купюроприемник. Нажмите Пополнить.

Готово! Карточка другого банка пополнена через терминал Привата.

Терминал Приватбанка

В терминале самообслуживания вы также можете:

осуществить большинство банковских операций;

пополнить любые карты Приватбанка;

выплатить кредит;

пополнить мобильный;

оплатить счета за интернет, телефон, телевидение;

оплатить коммунальные услуги;

оплатить штрафы за нарушение ПДД;

осуществить переводы PrivatMoney.

Платежные терминалы самообслуживания принимают платежи как наличными, так и с пластиковых карт.