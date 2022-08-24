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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Как пополнить карту другого банка через терминал ПриватБанка — инструкция

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Как пополнить карту другого банка через терминал ПриватБанка — инструкция
Фото: Depositphotos

Терминал самообслуживания Приватбанка позволяет выполнять пользователям множество банковских операций.

Можно ли пополнить карту другого банка через терминал Приватбанка — читайте в нашем материале.

Как через терминал Приватбанка пополнить карту другого банка

Через терминал ПриватБанка можно пополнять карты любого банка. Кроме того, делать это можно несколькими способами.

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Если у вас есть карта Привата, вам нужно: 

  1. Найти поблизости терминал.
  2. Вставить карту Приватбанка в терминал и ввести пароль.
  3. Среди услуг выбрать — Пополнить карту другого банка.
  4. Указать номер карты, которую вы хотите пополнить.
  5. Указать сумму пополнения и нажать Пополнить.

В таком случае, деньги за операцию снимутся с вашей приватовской карты.

Если карточки Привата у вас нет, вам следует действовать таким способом:

  1. Найдите ближайший терминал самообслуживания.
  2. В главном меню выберите услугу Пополнить карту другого банка.
  3. Укажите номер карты другого банка.
  4. Выберите форму пополнения — наличными.
  5. Засуньте необходимую сумму в купюроприемник.
  6. Нажмите Пополнить.

Готово! Карточка другого банка пополнена через терминал Привата.

Терминал Приватбанка

В терминале самообслуживания вы также можете:

  • осуществить большинство банковских операций;
  • пополнить любые карты Приватбанка;
  • выплатить кредит;
  • пополнить мобильный;
  • оплатить счета за интернет, телефон, телевидение;
  • оплатить коммунальные услуги;
  • оплатить штрафы за нарушение ПДД;
  • осуществить переводы PrivatMoney.

Платежные терминалы самообслуживания принимают платежи как наличными, так и с пластиковых карт.

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