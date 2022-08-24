Як поповнити картку іншого банку через термінал Приватбанку – інструкція
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Термінал самообслуговування Приватбанку дає змогу виконувати користувачам безліч банківських операцій.
Чи можна поповнити картку іншого банку через термінал Приватбанку – читайте в нашому матеріалі.
Як через термінал Приватбанку поповнити картку іншого банку
Через термінал Приватбанку можна поповнювати картки будь-якого банку. Крім того, робити це можна кількома способами.
Зараз дивляться
Якщо у вас є картка Привату, вам потрібно:
- Знайти поблизу термінал.
- Вставити картку Приватбанку у термінал та ввести пароль.
- Серед послуг обрати – Поповнити картку іншого банку.
- Вказати номер картку, які хочете поповнити.
- Вказати суму поповнення та натиснути Поповнити.
У такому разі гроші за операцію знімуться з вашої приватівської картки.
Якщо картки Привату у вас немає, вам слід діяти у такий спосіб:
- Знайдіть найближчий термінал самообслуговування.
- У головному меню оберіть послугу Поповнити картку іншого банку.
- Вкажіть номер картки іншого банку.
- Виберіть форму поповнення – готівкою.
- Засуньте необхідну суму в купюроприймач.
- Натисніть Поповнити.
Готово! Картка іншого банку поповнена через термінал Привату.
Термінал ПриватБанку
У терміналі самообслуговування ви також можете:
- здійснити більшість банківських операцій;
- поповнити будь-які картки Приватбанку;
- виплатити кредит;
- поповнити мобільний;
- оплатити рахунки за інтернет, телефон, телебачення;
- оплатити комунальні послуги;
- оплатити штрафи за порушення ПДР;
- здійснити перекази PrivatMoney.
Платіжні термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і з пластикових карток.