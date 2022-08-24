Серпень, 24 в 14:03

Термінал самообслуговування Приватбанку дає змогу виконувати користувачам безліч банківських операцій.

Чи можна поповнити картку іншого банку через термінал Приватбанку – читайте в нашому матеріалі.

Як через термінал Приватбанку поповнити картку іншого банку

Через термінал Приватбанку можна поповнювати картки будь-якого банку. Крім того, робити це можна кількома способами.

Зараз дивляться

Якщо у вас є картка Привату, вам потрібно:

Знайти поблизу термінал. Вставити картку Приватбанку у термінал та ввести пароль. Серед послуг обрати – Поповнити картку іншого банку. Вказати номер картку, які хочете поповнити. Вказати суму поповнення та натиснути Поповнити.

У такому разі гроші за операцію знімуться з вашої приватівської картки.

Якщо картки Привату у вас немає, вам слід діяти у такий спосіб:

Знайдіть найближчий термінал самообслуговування. У головному меню оберіть послугу Поповнити картку іншого банку. Вкажіть номер картки іншого банку. Виберіть форму поповнення – готівкою. Засуньте необхідну суму в купюроприймач. Натисніть Поповнити.

Готово! Картка іншого банку поповнена через термінал Привату.

Термінал ПриватБанку

У терміналі самообслуговування ви також можете:

здійснити більшість банківських операцій;

поповнити будь-які картки Приватбанку;

виплатити кредит;

поповнити мобільний;

оплатити рахунки за інтернет, телефон, телебачення;

оплатити комунальні послуги;

оплатити штрафи за порушення ПДР;

здійснити перекази PrivatMoney.

Платіжні термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і з пластикових карток.