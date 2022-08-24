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Як поповнити картку іншого банку через термінал Приватбанку – інструкція

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як поповнити картку іншого банку через термінал Приватбанку – інструкція
Фото: Depositphotos

Термінал самообслуговування Приватбанку дає змогу виконувати користувачам безліч банківських операцій.

Чи можна поповнити картку іншого банку через термінал Приватбанку – читайте в нашому матеріалі.

Як через термінал Приватбанку поповнити картку іншого банку

Через термінал Приватбанку можна поповнювати картки будь-якого банку. Крім того, робити це можна кількома способами.

Зараз дивляться

Якщо у вас є картка Привату, вам потрібно: 

  1. Знайти поблизу термінал.
  2. Вставити картку Приватбанку у термінал та ввести пароль.
  3. Серед послуг обрати – Поповнити картку іншого банку.
  4. Вказати номер картку, які хочете поповнити.
  5. Вказати суму поповнення та натиснути Поповнити.

У такому разі гроші за операцію знімуться з вашої приватівської картки.

Якщо картки Привату у вас немає, вам слід діяти у такий спосіб:

  1. Знайдіть найближчий термінал самообслуговування.
  2. У головному меню оберіть послугу Поповнити картку іншого банку.
  3. Вкажіть номер картки іншого банку.
  4. Виберіть форму поповнення – готівкою.
  5. Засуньте необхідну суму в купюроприймач.
  6. Натисніть Поповнити.

Готово! Картка іншого банку поповнена через термінал Привату.

Термінал ПриватБанку

У терміналі самообслуговування ви також можете:

  • здійснити більшість банківських операцій;
  • поповнити будь-які картки Приватбанку;
  • виплатити кредит;
  • поповнити мобільний;
  • оплатити рахунки за інтернет, телефон, телебачення;
  • оплатити комунальні послуги;
  • оплатити штрафи за порушення ПДР;
  • здійснити перекази PrivatMoney.

Платіжні термінали самообслуговування приймають платежі як готівкою, так і з пластикових карток.

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