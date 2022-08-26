Энергетические рынки лихорадит из-за войны в Украине: эксперт о ценах на топливо в сентябре
Директор ассоциации Е95 Сергей Куюн утверждает, что в ближайшее время вряд ли будут какие-то серьезные и существенные колебания цен на бензин, дизель и сжиженный газ.
Однако он предупредил, что рынок “очень сильно меняется”.
– Посмотрите хотя бы, что происходит с природным газом – он уже выше $3 тыс. за 1 тыс. кубов. Такой цены еще никогда не было. Энергетические рынки очень сильно лихорадит из-за войны в Украине. Как будет дальше – очень сложно прогнозировать, – заявил эксперт в комментарии Фактам ICTV.
Он напомнил, что даже на протяжении одного лишь августа цена в мире очень сильно изменилась.
– У нас цены в стране определяет мировая цена на нефть и нефтепродукты. Соответственно, эта цена на протяжение августа сильно изменилась. В течение месяца у нас был очень хороший прогноз, мы видели, что цены упали.
Но в последние дни мы видим, что они снова начали расти. Конечно, не так трагично, как раньше. Однако это показывает, что что-либо прогнозировать очень сложно сейчас, – сказал Куюн.
Также эксперт отметил, что народные депутаты выступили с инициативой вернуть акциз на горючее, но это, по его словам, адекватное возобновление в нашей ситуации.
– Во всей странах Европы налоги на топливо – это очень мощный канал финансирования госбюджета. У нас известно какая ситуация с государственным бюджетом, а потому нужны деньги и на армию, и на дороги, – перечислил Куюн.
Топливный эксперт подчеркнул, что государство не может без налогов, а потому их просто необходимо возобновить.
– Унифицированная ставка 3 по 100 выглядит очень адаптировано. Это не полное возвращение тех налогов, что были раньше. Фактически потребители всех видов нефтепродуктов – и автогаза, и бензина и дизтоплива, – они все будут в одинаковых условиях, все с литра будут платить одну и ту же ставку, – рассказал он.
Сергей Куюн подсчитал, что по нынешним ценам на бензин и дизтопливо это выходит около 8% от конечной стоимости, а автогаз – около 10-12%.
– Это нельзя считать большой налоговой нагрузкой, это выглядит довольно адекватным возобновлением. Большие налоги государство не вводит, так как видит, что и потребитель и экономика сейчас не в том состоянии, – резюмировал топливный эксперт.