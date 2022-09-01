Сентябрь, 01 в 12:03

Осень началась с понижения официального курса евро. 1 сентября Нацбанк установил 36,57 за 1 €, что на 8 копеек меньше, чем вчера. Доллар без изменений – 36,56 грн.

Стоимость доллара и евро в банках Украины по сравнению со вчерашними цифрами почти не изменилась, есть незначительные колебания курса.

Сейчас смотрят

Курс валют в Приватбанке 1 сентября:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 39,65 40,65 Доллар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40,1 40,85 Доллар/грн 39,8 39,99

Курс валют в Монобанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,7 37,59 Доллар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 40,3 40,9 Доллар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанке:

В отделениях покупка продажа Евро/грн 36,58 37,58 Доллар/грн 36,57 37,57

В обменниках доллар в среднем можно приобрести за 40,55 грн, а продать по 40,67 грн. Евро на черном рынке стоит 40,30–40,50 грн.

Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк