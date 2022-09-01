Доллар превысил евро в обменниках: курс валют в Украине
Фото: Depositphotos
Осень началась с понижения официального курса евро. 1 сентября Нацбанк установил 36,57 за 1 €, что на 8 копеек меньше, чем вчера. Доллар без изменений – 36,56 грн.
Стоимость доллара и евро в банках Украины по сравнению со вчерашними цифрами почти не изменилась, есть незначительные колебания курса.
Сейчас смотрят
Курс валют в Приватбанке 1 сентября:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|39,65
|40,65
|Доллар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,1
|40,85
|Доллар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют в Монобанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,7
|37,59
|Доллар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен Банке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|40,3
|40,9
|Доллар/грн
|40,5
|40,9
Курс валют в УкрСиббанке:
|В отделениях
|покупка
|продажа
|Евро/грн
|36,58
|37,58
|Доллар/грн
|36,57
|37,57
В обменниках доллар в среднем можно приобрести за 40,55 грн, а продать по 40,67 грн. Евро на черном рынке стоит 40,30–40,50 грн.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк