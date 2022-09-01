Долар перевищив євро в обмінниках: курс валют в Україні
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Осінь почалась зі зниження офіційного курсу євро. 1 вересня Нацбанк встановив 36,57 за 1 €, що на 8 копійок менше, ніж вчора. Долар без змін – 36,56 грн.
Вартість долара та євро у банках України порівняно з вчорашніми цифрами майже не змінилась, є незначні коливання курсу.
Зараз дивляться
Курс валют в Приватбанку 1 вересня:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|39,65
|40,65
|Долар/грн
|39,5
|39,9
Курс валют в Ощадбанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,1
|40,85
|Долар/грн
|39,8
|39,99
Курс валют у Монобанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,7
|37,59
|Долар/грн
|36,65
|37,49
Курс валют у Райффайзен Банку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|40,3
|40,9
|Долар/грн
|40,5
|40,9
Курс валют в УкрСиббанку:
|У відділеннях
|купівля
|продаж
|Євро/грн
|36,58
|37,58
|Долар/грн
|36,57
|37,57
В обмінниках долар в середньому можна придбати за 40,55 грн, а продати по 40,67 грн. Євро на чорному ринку коштує 40,30-40,50 грн.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк