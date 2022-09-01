Вересень, 01 в 12:03

Осінь почалась зі зниження офіційного курсу євро. 1 вересня Нацбанк встановив 36,57 за 1 €, що на 8 копійок менше, ніж вчора. Долар без змін – 36,56 грн.

Вартість долара та євро у банках України порівняно з вчорашніми цифрами майже не змінилась, є незначні коливання курсу.

Зараз дивляться

Курс валют в Приватбанку 1 вересня:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 39,65 40,65 Долар/грн 39,5 39,9

Курс валют в Ощадбанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,1 40,85 Долар/грн 39,8 39,99

Курс валют у Монобанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,7 37,59 Долар/грн 36,65 37,49

Курс валют у Райффайзен Банку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 40,3 40,9 Долар/грн 40,5 40,9

Курс валют в УкрСиббанку:

У відділеннях купівля продаж Євро/грн 36,58 37,58 Долар/грн 36,57 37,57

В обмінниках долар в середньому можна придбати за 40,55 грн, а продати по 40,67 грн. Євро на чорному ринку коштує 40,30-40,50 грн.

Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк