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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис с помощью ЗАЭС – Кулеба

Анастасия Гевко, редактор ленты
Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис с помощью ЗАЭС – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что Украина может помочь Европейскому Союзу смягчить энергетический кризис с помощью Запорожской АЭС, и именно поэтому РФ пытается захватить эту станцию.

Такое мнение украинский министр высказал на своей странице в Twitter.

– Украина может помочь ЕС смягчить энергетический кризис этой зимой благодаря экспорту электроэнергии. Поэтому Россия пытается захватить Запорожскую АЭС и помешать этому. Украина и ЕС в одной лодке: мы должны оставаться едины и победить Путина, прежде чем он принесет нам еще больше проблем, – заявил Кулеба.

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Напомним, на ЗАЭС из-за обстрелов РФ отключили последнюю линию, которая объединяет станцию с Украиной.

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Фото: Факты ICTV

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