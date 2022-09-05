Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу за допомогою ЗАЕС – Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Україна може допомогти Європейському Союзу пом’якшити енергетичну кризу за допомогою Запорізької АЕС, і саме тому РФ намагається захопити цю станцію.
Таку думку український міністр висловив на своїй сторінці у Twitter.
– Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС та перешкодити цьому. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися єдиними і перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам ще більше проблем, – заявив Кулеба.
Зараз дивляться
Нагадаємо, на ЗАЕС через обстріл РФ вимкнули останню лінію, яка об’єднує станцію з Україною.
Фото: Факти ICTV