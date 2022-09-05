Вересень, 05 в 19:58

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Україна може допомогти Європейському Союзу пом’якшити енергетичну кризу за допомогою Запорізької АЕС, і саме тому РФ намагається захопити цю станцію.

Таку думку український міністр висловив на своїй сторінці у Twitter.

– Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС та перешкодити цьому. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися єдиними і перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам ще більше проблем, – заявив Кулеба.

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Нагадаємо, на ЗАЕС через обстріл РФ вимкнули останню лінію, яка об’єднує станцію з Україною.

Фото: Факти ICTV