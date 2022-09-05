Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу за допомогою ЗАЕС – Кулеба

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу за допомогою ЗАЕС – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що Україна може допомогти Європейському Союзу пом’якшити енергетичну кризу за допомогою Запорізької АЕС, і саме тому РФ намагається захопити цю станцію.

Таку думку український міністр висловив на своїй сторінці у Twitter.

– Україна може допомогти ЄС пом’якшити енергетичну кризу цієї зими завдяки експорту електроенергії. Тому Росія намагається захопити Запорізьку АЕС та перешкодити цьому. Україна та ЄС в одному човні: ми повинні залишатися єдиними і перемогти Путіна, перш ніж він принесе нам ще більше проблем, – заявив Кулеба.

Зараз дивляться

Нагадаємо, на ЗАЕС через обстріл РФ вимкнули останню лінію, яка об’єднує станцію з Україною.

Читайте
Макрон про ЗАЕС: Єдиний спосіб відновити безпеку – вивести війська РФ

Фото: Факти ICTV

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка