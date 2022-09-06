Сентябрь, 06 в 9:40

Президент клуба продолжает свою волонтерскую деятельность. На прошлой неделе Григорий Козловский передал двум львовским бригадам шесть военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций.

На этот раз за средства президента Руху изготовили полтысячи буржуек, которые уже вскоре отправятся на передовую.

— Лето закончилось, поэтому нам нужно готовиться к зиме. Понимаем, что боевые действия будут продолжаться в холодное время года. Нам нужно сделать все, чтобы наши славные защитники и защитницы Украины имели возможность находиться в тепле. Они должны беречь свое здоровье и сохраняли здоровый дух, чтобы бить орков и гнать их к оркостану, — говорит президент ФК Рух Григорий Козловский.

Козловский добавил, что владелец Львовской чулочной кооперативы Петр Соболь разработал методику изготовления буржуек, которые легко перевозить по разным позициям в легковом автомобиле.

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— Мы хотели бы поделиться этим опытом с другими волонтерами. По состоянию на сегодня мы уже приобрели 500 таких буржуек. Если делать такую буржуйку из новых материалов, то ее стоимость составит около 9 тыс грн. Мы нашли возможность делать это за 3200 грн. Это в три раза дешевле.

На этой буржуйке наши ребята смогут вскипятить воду, приготовить горячую пищу.

По словам Козловского, у этих буржуек прямая тяга. Это сделано для того, чтобы угарный газ не попал в помещение, где будут находиться наши военные, ведь много таких буржуек будут расположены ниже уровня земли.

— Следовательно, в плане безопасности, это правильное рабочее решение. Таким образом хотели бы выразить благодарность нашим славным защитникам и защитницам. Нам нужно обязательно победить тех заклятых и ненавистных орков, чтобы как можно скорее прогнать их с нашей святой земли, — отметил Козловский.

Буржуйки по заказу президента Руху Григория Козловского произвели на Львовской носочной кооперативе.

— Мы не останавливали деятельность нашего предприятия с начала полномасштабной войны в Украине. В основном мы специализируемся на изготовлении носков, следовательно, наша продукция с первых дней боевых действий была востребована военными. Но кроме этого был запрос от волонтеров на буржуйки. Мы договорились с Львовэлектротранс. Они отдали нам старые демонтированные опоры и именно из них была изготовлена первая партия буржуек, которые уже в марте были на передовой, — рассказал владелец Львовской чулочной кооперативы Петр Соболь.

Григорий Козловский, президент ФК Рух, заказал для ВСУ 500 буржуек / 2 фотографии

— Сейчас, поскольку мы снова заходим в период холодов, снова нужно восстанавливать производство буржуек. Имеем уже определенные наработки, — говорит Соболь.

По словам владельца Львовской чулочной кооперативы, они стремятся максимально обеспечить бытовые условия для защитников и защитниц Украины, чтобы те могли чувствовать себя в определенном комфорте, насколько это возможно.

— Такую буржуйку, которую мы изготавливаем, можно унифицировать на позициях. Мы ее специально не наращивали различными дополнительными агрегатами. Можно дополнительно по бокам сделать уши для просушки вещей. Но это нужно делать уже на месте, ведь в противном случае это затрудняет транспортировку. Каждый сможет модернизировать буржуйку как себе уже захочет на месте дислокации, — говорит Соболь.

Стоит отметить, что это уже не первая благотворительная помощь президента футбольного клуба Рух.

Ранее средствами Григория Козловского на нужды ВСУ уже было приобретено 250 артиллерийских планшетов, два многофункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 тыс. саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также было капитально отремонтировано 15 автомобилей.