Вересень, 06 в 9:40

Президент клубу продовжує свою волонтерську діяльність. Минулого тижня Григорій Козловський передав двом львівським бригадам шість військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

Цього разу коштом президента Руху виготовили півтисячі буржуйок, які вже незабаром вирушать на передову.

– Літо закінчилось, тому нам потрібно готуватись до зими. Розуміємо, що бойові дії триватимуть у холодну пору року. Нам потрібно зробити все, щоби наші славні захисники та захисниці України мали можливість перебувати в теплі. Вони повинні берегти своє здоров’я і зберігали здоровий дух, щоб бити орків і гнати їх до оркостану, – каже президент ФК Рух Григорій Козловський.

Козловський додав, що власник Львівської шкарпеткової кооперативи Петро Соболь розробив методику виготовлення буржуйок, які легко перевозити по різних позиціях в легковому автомобілі.

Зараз дивляться

– Ми хотіли б поділитися цим досвідом з іншими волонтерами. Станом на сьогодні ми вже придбали 500 таких буржуйок. Якщо робити таку буржуйку з нових матеріалів, то її вартість становитиме близько 9 тис грн. Ми знайшли можливість робити це за 3200 грн. Утричі дешевше.

На цій буржуйці наші хлопці та дівчата зможуть закип’ятити воду, приготувати гарячу їжу.

За словами Козловського, у цих буржуйок пряма тяга. Це зроблено для того, щоб чадний газ не потрапив у приміщення, де перебуватимуть наші військові, адже багато таких буржуйок будуть розташовані нижче рівня землі.

Отже, в сенсі безпеки це правильне робоче рішення. Таким чином хотіли б висловити подяку нашим славним захисникам та захисницям. Нам потрібно обов’язково перемогти тих заклятих та ненависних орків, щоб якнайшвидше прогнати їх з нашої святої землі, – зазначив Козловський.

Буржуйки на замовлення президента Руху Григорія Козловського зробили на Львівській шкарпетковій кооперативі.

– Ми не зупиняли діяльність нашого підприємства з початку повномасштабної війни в Україні. В основному ми спеціалізуємось на виготовленні шкарпеток, тож наша продукція з перших днів бойових дій була затребувана військовими. Але окрім цього був запит від волонтерів на буржуйки. Ми домовились із Львівелектротрансом. Вони віддали нам старі демонтовані опори, і саме з них була виготовлена перша партія буржуйок, які вже в березні були на передовій, – розповів власник Львівської шкарпеткової кооперативи Петро Соболь.

Григорій Козловський, президент ФК Рух, замовив для ЗСУ 500 буржуйок / 2 фотографии

– Зараз, оскільки ми знову заходимо у період холодів, потрібно відновлювати виробництво буржуйок. Маємо вже певні напрацювання, – каже Соболь.

За словами власника Львівської шкарпеткової кооперативи, вони прагнуть максимально забезпечити побутові умови для захисників та захисниць України, щоби ті могли почуватися в певному комфорті, наскільки це можливо.

– Таку буржуйку, яку ми виготовляємо, можна уніфікувати на позиціях. Ми її спеціально не нарощували різними додатковими агрегатами. Можна додатково з боків зробити вуха для сушіння речей. Але це потрібно робити вже на місці, адже в іншому разі це ускладнює транспортування. Кожен вже собі зможе модернізувати буржуйку як собі захоче на місці дислокації, – каже Соболь.

Варто відзначити, що це вже не перша благодійна допомога президента футбольного клубу Рух.

Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже було придбано 250 артилерійських планшетів, два мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 тис. саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.