Сентябрь, 05 в 22:06

Бойцы украинской реактивной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова.

— Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои, – сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.

О Борисе Джонсоне

Глава государства отметил, что сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит с поста.

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— Но верю, что он не покидает политическую деятельность и продолжит поддерживать защиту свободы в Украине, Британии и мире. Я говорил с ним сегодня. Как всегда, это был очень хороший разговор. Обычно говорят, что дружбы в политике не бывает, но Борис — это тот случай, когда понимаешь друг друга с полуслова, когда дружба есть. Она крепкая и действительно усиливает оба наших государства.

Зеленский подчеркнул, что до 24 февраля Великобритания всегда поддерживала Украину. Он считает, что за несколько лет удалось вывести украинско-британские отношения на самый высокий уровень за все время независимости Украины.

— Мы положили начало программе обновления украинского флота. И сейчас во время полномасштабной войны договорились о конкретном участии Британии в программе восстановления Украины после боевых действий.

Об Элизабет Трасс

Президент отметил, что ждет сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс.

— Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и для провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство, а это обязательно будет.

Разговор с Макроном

Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, переговоры продолжались более полутора часов.

— Очень содержательные переговоры. Прежде всего о ситуации на фронте, оборонной поддержке Украины. Я благодарен Франции за неизменное стремление защитить наши общие европейские ценности.

Ситуация на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной, а уже завтра должны быть представлены оценки результатов миссии МАГАТЭ о ЗАЭС. Зеленский надеется, что они будут объективными.

— Из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию ​​с энергосистемой Украины. Это уже второй раз из-за российской провокации ЗАЭС оказалась в шаге от радиационной катастрофы.

Зеленский убежден, что это можно исправить только усилением санкций и официальным признанием России государством-террористом на всех уровнях.