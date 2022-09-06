Уничтожен склад РФ, где оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова — Зеленский
Бойцы украинской реактивной артиллерийской бригады точным огнем уничтожили именно тот российский склад, из которого оккупанты брали ракеты С-300 для бомбардировки Харькова.
— Хорошая вещь MLRS. Спасибо, наши герои, – сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
О Борисе Джонсоне
Глава государства отметил, что сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уходит с поста.
— Но верю, что он не покидает политическую деятельность и продолжит поддерживать защиту свободы в Украине, Британии и мире. Я говорил с ним сегодня. Как всегда, это был очень хороший разговор. Обычно говорят, что дружбы в политике не бывает, но Борис — это тот случай, когда понимаешь друг друга с полуслова, когда дружба есть. Она крепкая и действительно усиливает оба наших государства.
Зеленский подчеркнул, что до 24 февраля Великобритания всегда поддерживала Украину. Он считает, что за несколько лет удалось вывести украинско-британские отношения на самый высокий уровень за все время независимости Украины.
— Мы положили начало программе обновления украинского флота. И сейчас во время полномасштабной войны договорились о конкретном участии Британии в программе восстановления Украины после боевых действий.
Об Элизабет Трасс
Президент отметил, что ждет сотрудничества с новым премьер-министром Великобритании Элизабет Трасс.
— Мы в Украине хорошо ее знаем – она всегда была на светлой стороне европейской политики. И я верю, что вместе мы сможем сделать еще очень многое для защиты наших народов и для провала всех российских деструктивных усилий. Главное – сохранять наше единство, а это обязательно будет.
Разговор с Макроном
Зеленский провел разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По его словам, переговоры продолжались более полутора часов.
— Очень содержательные переговоры. Прежде всего о ситуации на фронте, оборонной поддержке Украины. Я благодарен Франции за неизменное стремление защитить наши общие европейские ценности.
Ситуация на ЗАЭС
Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается сложной, а уже завтра должны быть представлены оценки результатов миссии МАГАТЭ о ЗАЭС. Зеленский надеется, что они будут объективными.
— Из-за очередного российского провокационного обстрела была повреждена последняя линия энергопередачи, которая соединяла станцию с энергосистемой Украины. Это уже второй раз из-за российской провокации ЗАЭС оказалась в шаге от радиационной катастрофы.
Зеленский убежден, что это можно исправить только усилением санкций и официальным признанием России государством-террористом на всех уровнях.