Вересень, 09 в 9:59

У 2023 році в Україні не підвищуватимуть мінімальну заробітну плату. Вона залишиться на рівні грудня поточного року, тобто у розмірі 6 700 грн.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев під час онлайн-зустрічі щодо формування основних показників держбюджету-2023.

Він пояснив, що в умовах воєнного стану пріоритетом державного бюджету на наступний рік буде сектор безпеки і оборони, а також забезпечення усіх соціальних зобов’язань держави.

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Роман Єрмоличев запевнив, що у 2023-му видатки на пенсійне та соціальне забезпечення не зменшуються.

Навпаки, близько 5,5 млрд грн буде закладено на забезпечення житлом ветеранів війни, адже ця категорія громадян украй важлива.

Також буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат освітянам і медикам, оскільки медицина залишається пріоритетом фінансування на наступний рік.

Під час обговорення основних аспектів проєкту держбюджету на 2023 рік було порушено питання фінансування видатків на культуру та мистецтво, збільшення фінансування вугільної промисловості, виплати заробітних плат у сфері охорони здоров’я.