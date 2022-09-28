Сентябрь, 28 в 12:42

16 августа 2022 года Кабмин принял постановление Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции.

Постановление предусматривает, в частности, специальную бюджетную дотацию на содержание крупного рогатого скота (коров).

Фермеры смогут получить дотацию на скот, если имеют от трех до ста голов КРС. Коровы должны быть идентифицированы и зарегистрированы в соответствии с законодательством.

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Как украинским фермерам получить дотацию на КРС — смотрите в материале Фактов ICTV.

Что предполагает дотация

Специальная бюджетная дотация за содержание крупного рогатого скота предоставляется на каждую корову, которая находится в собственности фермера.

Корова должна быть идентифицирована и зарегистрирована в соответствии с законодательством.

Фермеры могут получить дотацию в размере 5 300 грн на одну корову, но не более 530 тыс. грн. То есть не более чем на 100 коров.

Как получить дотацию на КРС

Чтобы получить финансовую помощь на коров, фермер должен подать заявление через личный электронный кабинет Государственного аграрного реестра.

Заявление можно подать до 15 ноября 2022 года включительно.

Поэтому, чтобы подать заявление на дотацию, необходимо:

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Если вы зарегистрированы, просто войдите в систему с помощью Bank ID или электронной подписи.

Если в системе вы впервые, необходимо зарегистрироваться.

На главной странице нажмите кнопку Зарегистрироваться.

Аутентифицируйтесь с помощью Bank ID или электронной подписи.

Нажмите Продолжить регистрацию.

На экране появится окно с вашими персональными данными. Чтобы зарегистрироваться в системе, укажите свой номер телефона и электронную почту и нажмите Получить коды .

. Коды, которые поступят на ваш телефон и почту, укажите в соответствующих полях.

Дайте согласие на обработку данных.

Нажмите Завершить регистрации.

После этого вы окажетесь в своем личном кабинете. Данные из реестра должны автоматически подтянуться.

Проверьте, появились ли в системе данные из Единого госреестра скота и Земельного кадастра. Посмотреть это можно в категориях Земельные участки и Животные.

Чтобы подать заявление на дотацию:

выберите Доступные программы поддержки ;

; нажмите на Бюджетная дотация за содержание коров (поставьте + напротив программы);

рассчитайте желаемую сумму дотации — умножьте количество ваших коров из реестра на 5 300 грн.

полученную сумму укажите в соответствующем поле;

ответьте на вопросы и дайте согласие на обработку персональной информации;

система сгенерирует заполненную заявку, которую вы увидите на экране;

внимательно просмотрите документ и подпишите его с помощью КЭП.

После обработки данных, вам в кабинет на подпись поступит Договор с Укргосфондом о получении бюджетных средств.

Вскоре после подписания договора на ваш банковский счет поступят средства.

Подать заявку может как юридическое лицо, так и обычный селянин. Никаких ограничений нет, но фермер должен соответствовать условиям программы.