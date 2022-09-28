Вересень, 28 в 12:42

16 серпня 2022 року Кабмін ухвалив постанову Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції.

Постанова передбачає, зокрема, спеціальну бюджетну дотацію на утримання великої рогатої худоби (корів).

Фермери зможуть отримати дотацію на худобу, якщо мають від трьох до ста голів ВРХ. Корови повинні бути ідентифіковані та зареєстровані відповідно до законодавства.

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Як українським фермерам отримати дотацію на ВРХ – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що передбачає дотація

Спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби надається на кожну корову, яка перебуває у власності фермера.

Корова має бути ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки.

Фермери можуть отримати дотацію у розмірі 5 300 грн на одну корову, але не більше 530 тис. грн. Тобто не більше ніж на 100 корів.

Як отримати дотацію на ВРХ

Щоби отримати фінансову допомогу на корів, фермер має подати заяву через особистий електронний кабінет Державного аграрного реєстру.

Заяву можна подати до 15 листопада 2022 року включно.

Отже, щоби подати заяву на дотацію, необхідно:

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Якщо ви зареєстровані – просто увійдіть в систему за допомогою Bank ID або електронного підпису.

Якщо у системі ви вперше, необхідно зареєструватись.

На головній сторінці натисніть кнопку Зареєструватись.

Автентифікуйтесь за допомогою Bank ID або електронного підпису.

Натисніть Продовжити реєстрацію.

На екрані з’явиться вікно з вашими персональними даними. Щоб зареєструватись у системі, вкажіть свій номер телефону та електронну пошту та натисніть Отримати коди.

Коди, що надійдуть на ваш телефон та пошту, вкажіть у відповідних полях.

Дайте згоду на обробку даних.

Натисніть Завершити реєстрації.

Після цього ви опинитесь у своєму особистому кабінеті. Дані з реєстру мають автоматично підтягнутись.

Перевірте, чи з’явилися в системі дані з Єдиного держреєстру худоби та Земельного кадастру. Переглянути це можна в категоріях Земельні ділянки та Тварини.

Щоби подати заяву на дотацію:

виберіть пункт Доступні програми підтримки ;

; натисніть на Бюджетна дотація за утримання корів (поставте + навпроти програми);

розрахуйте бажану суму дотації – помножте кількість ваших корів з реєстру на 5 300 грн.

отриману суму вкажіть у відповідному полі;

дайте відповіді на запитання та надайте згоду на обробку персональної інформації;

система згенерує заповнену заявку, яку ви побачите на екрані;

уважно перегляньте документ та підпишіть його за допомогою КЕП.

Після обробки даних, вам у кабінет на підпис надійде Договір з Укрдержфондом про отримання бюджетних коштів.

Невдовзі після підписання договору, на ваш банківський рахунок надійдуть кошти.

Подати заяву може як юридична особа, так і звичайний селянин. Жодних обмежень немає, але фермер повинен відповідати умовам програми.