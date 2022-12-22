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Факты / Україна / Общество
Владислав Бомбела |
Как получить субсидию: все, что нужно знать

Как получить субсидию: все, что нужно знать

Во время отопительного сезона не все украинцы могут платить за коммунальные услуги в полном объеме, поэтому для них предусмотрена помощь от государства в форме субсидии.

Факты ICTV узнали все, что нужно знать о получении субсидий на оплату коммуналки.

Кто имеет право на субсидии

Право на получение субсидии в Украине имеют семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. Сейчас он составляет 15% совокупного месячного дохода.

Для каждой семьи размер рассчитывают индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.

Через военное вторжение РФ Министерство социальной политики обновило механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить также внутренне перемещенные лица, подав необходимые документы

Также получить субсидию могут лица, которые:

  • относятся к составу домохозяйства и находятся за рубежом в период действия военного положения;
  • имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;
  • имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.

Как оформить субсидию

Существует несколько способов оформить субсидии:

  1. Лично прийти Пенсионного фонда Украины.
  2. С помощью портала электронных услуг или мобильного приложения ПФУ.
  3. Передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПи (центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимают в бумажном виде.
  4. Сделать это онлайн через портал Дія.

Основные два документа для оформления субсидии – это заявление о назначении субсидии и декларация о доходах и расходах.

Дополнительно могут попросить: договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и тому подобное.

Выплаты назначают до того времени, пока не закончится отопительный сезон (с 01.10.2022 до 30.04.2023).

Какие изменения будут в 2023 году

  • С 1 декабря этого года субсидии выдает Пенсионный фонд.
  • Если вы хотите получить выплаты на электроэнергию, то это можно сделать на ВОТ и в зонах боевых действий, если дом из-за военных действий остался без отопления.
  • Выплаты ВПЛ и тем людям, которые их приютили, не учитываются в качестве дохода при подаче заявки.
  • Вы можете подавать заявку на субсидию где угодно (это не зависит от прописки).
  • Если у вас есть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, вы тоже можете получать льготы.

Так как с зимы 2022 года субсидии выдает ПФУ, для оформления заявок не нужно регистрироваться на сайте Министерства социальной политики Украины.

Как будут давать субсидию

В Украине еще с мая 2021 года субсидия выдается исключительно в наличной форме.

То есть субсидию перечисляют на карту выбранного банка.

Те, у кого нет счетов, могут получать помощь через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.

Кому не назначают субсидию

В 2022-2023 годах субсидия не предоставляется, если:

  • общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв. м – для частных домов (исключение – детские дома семейного типа);
  • на депозите в банке находится более 100 тыс. грн;
  • кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на более чем 50 тыс. грн (покупка земли, квартиры, дома, ценных бумаг и т. п.);
  • в собственности есть транспортное средство, которому меньше 5 лет (кроме мопеда и прицепа).

Что, если найдут нарушения

Украинцам, незаконно оформившим субсидию, придется вернуть всю сумму предоставленной помощи.

Если человек отказывается добровольно вернуть сумму незаконно полученной субсидии, то назначивший его орган обратится в суд с иском о принудительном взыскании средств.

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