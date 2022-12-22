Кто имеет право на субсидии
Право на получение субсидии в Украине имеют семьи, которые тратят на оплату коммуналки больше, чем размер обязательного платежа. Сейчас он составляет 15% совокупного месячного дохода.
Для каждой семьи размер рассчитывают индивидуально. Это зависит от состава и дохода семьи.
Через военное вторжение РФ Министерство социальной политики обновило механизм назначения субсидий. Теперь субсидию могут получить также внутренне перемещенные лица, подав необходимые документы
Также получить субсидию могут лица, которые:
- относятся к составу домохозяйства и находятся за рубежом в период действия военного положения;
- имеют в собственности несколько жилых помещений или домов, право собственности на которые приобретено путем наследования;
- имеют задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась в период действия военного положения.
Как оформить субсидию
Существует несколько способов оформить субсидии:
- Лично прийти Пенсионного фонда Украины.
- С помощью портала электронных услуг или мобильного приложения ПФУ.
- Передать документы в бумажном виде через уполномоченных лиц территориальных общин (в сельском, поселковом, городском совете) и ЦНАПи (центры предоставления административных услуг). Заявления с документами принимают в бумажном виде.
- Сделать это онлайн через портал Дія.
Основные два документа для оформления субсидии – это заявление о назначении субсидии и декларация о доходах и расходах.
Дополнительно могут попросить: договор аренды жилья, акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства и тому подобное.
Выплаты назначают до того времени, пока не закончится отопительный сезон (с 01.10.2022 до 30.04.2023).
Какие изменения будут в 2023 году
- С 1 декабря этого года субсидии выдает Пенсионный фонд.
- Если вы хотите получить выплаты на электроэнергию, то это можно сделать на ВОТ и в зонах боевых действий, если дом из-за военных действий остался без отопления.
- Выплаты ВПЛ и тем людям, которые их приютили, не учитываются в качестве дохода при подаче заявки.
- Вы можете подавать заявку на субсидию где угодно (это не зависит от прописки).
- Если у вас есть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, вы тоже можете получать льготы.
Так как с зимы 2022 года субсидии выдает ПФУ, для оформления заявок не нужно регистрироваться на сайте Министерства социальной политики Украины.
Как будут давать субсидию
В Украине еще с мая 2021 года субсидия выдается исключительно в наличной форме.
То есть субсидию перечисляют на карту выбранного банка.
Те, у кого нет счетов, могут получать помощь через Укрпочту по адресу, указанному при обращении за субсидией.
Кому не назначают субсидию
В 2022-2023 годах субсидия не предоставляется, если:
- общая площадь жилья превышает 130 кв. м для квартир и 230 кв. м – для частных домов (исключение – детские дома семейного типа);
- на депозите в банке находится более 100 тыс. грн;
- кто-либо из членов семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на более чем 50 тыс. грн (покупка земли, квартиры, дома, ценных бумаг и т. п.);
- в собственности есть транспортное средство, которому меньше 5 лет (кроме мопеда и прицепа).
Что, если найдут нарушения
Украинцам, незаконно оформившим субсидию, придется вернуть всю сумму предоставленной помощи.
Если человек отказывается добровольно вернуть сумму незаконно полученной субсидии, то назначивший его орган обратится в суд с иском о принудительном взыскании средств.