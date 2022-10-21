В Украине отметили фармацевтов, которые спасали жизни соотечественников, рискуя собственным

Октябрь, 21 в 16:02

Украинские фармацевты отметили своих коллег, которые в первые месяцы войны спасали жизни людей, часто при этом рискуя.

13 октября состоялось награждение победителей Национальной премии для фармацевтов ДарВідзнака, основанной фармацевтической компанией Дарница.

Как сообщила пресс-служба компании, в номинации За самоотверженность победила Алена Дубровина, работница аптеки Копейка, что в Сумах.

Сейчас смотрят

С начала боевых действий возле аптечного учреждения почти не исчезали огромные очереди жителей города, которые покупали лекарства первой необходимости и специализированные препараты для собственных нужд.

Алене вместе с немногими коллегами, которые решили не эвакуироваться, пришлось работать без выходных и отдыхать лишь несколько часов в сутки, чтобы не оставлять людей без лекарственных средств и пополнять запасы препаратов в аптеке.

И это под постоянными обстрелами. Но свой долг женщина поставила выше собственной безопасности.

Заведующий николаевской Аптеки оптовых цен №6 Юрий Козлик получил премию За человечность.

С 24 февраля он работал вместе со своей коллегой, с 8 марта остался на посту один, с несколькими стажерами. Но ни одному пациенту не отказал в помощи.

За лекарствами, а иногда и за врачебным советом в аптеку Юрия обращались жители всех районов Николаева, а впоследствии Херсона и области.

Несмотря на экстремальный график и взрыв, в результате которого в некоторых помещениях аптеки обвалился потолок, мужчина каждое утро открывал двери заведения для людей и никого не заставлял ждать, пока раздастся отбой воздушной тревоги.

Премия ДарВідзнака в этом году имела еще три номинации: За смелость получила награду фармацевт Аптеки 911 из Харькова Екатерина Крук.

За служение народу жюри проекта отметило сотрудницу николаевской аптеки-склада БАМ Инну Абрамович.

А сотрудник Аптеки Доброго дня из Верхних Плавней Андрей Фартук получил премию За спасение.

Премия ДарВідзнака была создана для признания и награды заслуг фармацевтов перед украинцами в первые месяцы войны. Победителей выбирали между почти 400 работниками аптек со всей Украины.

В состав жюри в этом году вошли исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова, руководитель профессионально-делового издания The Pharma Media Антонина Осадчая и директор по медицинским вопросам фармацевтической компании Дарница Игорь Никифорчин.

Информационную поддержку проекту оказали телеведущие Екатерина Осадчая, Никита Добрынин, певица Злата Огневич и другие звездные послы.

Из нескольких сотен героев, с первого дня российского вторжения работавших за первым столом, были выбраны 34 номинанта.

Пятерку победителей определяли путем народного онлайн-голосования, во время которого все номинанты получили в общей сложности более 23 тыс. голосов от пользователей.

Все победители получили от Дарницы денежное вознаграждение в размере 30 тыс. грн и памятные наборы.

В будущем премию ДарВідзнака организаторы планируют присуждать каждый год, чтобы повысить уровень понимания важности работы каждого на своем месте, а также вдохновить и поддержать как специалистов-фармацевтов, так и всех украинцев.