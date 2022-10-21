В Україні відзначили фармацевтів, які рятували життя співвітчизників, ризикуючи власним

Жовтень, 21 в 16:02

Українські фармацевти відзначили своїх колег, які в перші місяці війни рятували життя людей, часто при цьому ризикуючи власним.

13 жовтня відбулося нагородження переможців національної премії для фармацевтів ДарВідзнака, започаткованої фармацевтичною компанією Дарниця.

Як повідомила пресслужба компанії, в номінації За самовідданість перемогла Альона Дубровіна, працівниця аптеки Копійка, що в Сумах.

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Від початку бойових дій біля аптечного закладу майже не зникали величезні черги мешканців міста, які купували ліки першої необхідності та спеціалізовані препарати для власних потреб.

Альоні разом з небагатьма колегами, які вирішили не евакуюватися, довелося працювати без вихідних та відпочивати лише кілька годин на добу, щоб не залишати людей без лікарських засобів та поповнювати запаси препаратів в аптеці.

І це під постійними обстрілами. Але свій обов’язок жінка поставила вище за власну безпеку.

Завідувач миколаївської Аптеки оптових цін №6 Юрій Козлик отримав премію За людяність.

З 24 лютого він працював разом зі своєю колегою, з 8 березня залишився на посту один, з кількома стажерами. Але жодному пацієнтові не відмовив у допомозі.

За ліками, а іноді й за лікарською порадою до аптеки Юрія зверталися мешканці всіх районів Миколаєва, а згодом Херсона та області.

Попри екстремальний графік і вибух, внаслідок якого в деяких приміщеннях аптеки обвалилася стеля, чоловік щоранку відчиняв двері закладу для людей і нікого не змушував чекати, поки пролунає відбій повітряної тривоги.

Премія ДарВідзнака в цьому році мала ще три номінації: За сміливість отримала винагороду фармацевтка Аптеки 911 з Харкова Катерина Крук.

За служіння народу журі проєкту відзначило працівницю миколаївської аптеки-складу БАМ Інну Абрамович.

А співробітник Аптеки Доброго дня з Горішніх Плавнів Андрій Фартук отримав премію За порятунок.

Премія ДарВідзнака була створена для визнання та нагороди заслуг фармацевтів перед українцями в перші місяці війни. Переможців обирали між майже 400 працівниками аптек з усієї України.

До складу журі цього року увійшли виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова, керівниця професійно-ділового видання The Pharma Media Антоніна Осадча та директор з медичних питань фармацевтичної компанії Дарниця Ігор Никифорчин.

Інформаційну підтримку проєкту надали телеведучі Катерина Осадча, Микита Добринін, співачка Злата Огнєвич та інші зіркові амбасадори.

З декількох сотень героїв, що з першого дня російського вторгнення працювали за першим столом, було обрано 34 номінанти.

П’ятірку переможців визначали шляхом народного онлайн-голосування, під час якого всі номінанти отримали загалом більш ніж 23 тис. голосів від користувачів.

Всі переможці отримали від Дарниці грошову винагороду в розмірі 30 тис. грн та пам’ятні набори.

В майбутньому премію ДарВідзнака організатори планують присуджувати щороку, щоб підвищити рівень розуміння важливості роботи кожного на своєму місці, а також надихнути та підтримати як фахівців-фармацевтів, так і всіх українців.