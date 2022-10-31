Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Экономика

Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и снизил прогноз инфляции

Анастасия Гевко, редактор ленты
ввп, економіка
Фото: Dreamstime

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при доработке проекта государственного бюджета на 2023 год был ухудшен прогноз ВВП и понижен – инфляции.

Так, ВВП ожидается более консервативным – 3,2% вместо 4,6%, а прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Ранее Шмыгаль сообщил, что бюджет на 2023 год запланирован с учетом 1,3 трлн грн доходов – с увеличенной более чем на 50 млрд грн доходной частью.

Сейчас смотрят

При этом расходы, как ожидается, составят 2,6 трлн грн – что превышает предыдущий прогноз. Так, хотят выделить больше денег на пенсии, ликвидацию последствий российской агрессии, научную и научно-техническую деятельность, льготные ипотечные кредиты для временно перемещенных лиц. 

В целом расходная часть выросла на 66,8 млрд грн, а основным приоритетом была и остается безопасность и оборона. 

Читайте
Правительство приняло проект бюджета на 2023 год ко второму чтению: детали

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка