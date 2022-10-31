Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП и снизил прогноз инфляции

Октябрь, 31 в 20:06

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что при доработке проекта государственного бюджета на 2023 год был ухудшен прогноз ВВП и понижен – инфляции.

Так, ВВП ожидается более консервативным – 3,2% вместо 4,6%, а прогноз инфляции снизили с 30% до 28%.

Ранее Шмыгаль сообщил, что бюджет на 2023 год запланирован с учетом 1,3 трлн грн доходов – с увеличенной более чем на 50 млрд грн доходной частью.

Сейчас смотрят

При этом расходы, как ожидается, составят 2,6 трлн грн – что превышает предыдущий прогноз. Так, хотят выделить больше денег на пенсии, ликвидацию последствий российской агрессии, научную и научно-техническую деятельность, льготные ипотечные кредиты для временно перемещенных лиц.

В целом расходная часть выросла на 66,8 млрд грн, а основным приоритетом была и остается безопасность и оборона.