Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП та знизив прогноз інфляції

Жовтень, 31 в 20:06

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що при доопрацюванні проекту державного бюджету на 2023 рік було погіршено прогноз ВВП і знижено – інфляцію.

Так, ВВП очікується консервативнішим – 3,2% замість 4,6%, а прогноз інфляції знизили з 30% до 28%.

Раніше Шмигаль повідомив, що бюджет на 2023 рік запланований з урахуванням 1,3 трлн грн доходів – зі збільшеною більш як на 50 млрд грн доходною частиною.

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При цьому витрати, як очікується, становитимуть 2,6 трлн грн – що перевищує попередній прогноз. Так, хочуть виділити більше грошей на пенсії, ліквідацію наслідків російської агресії, наукову та науково-технічну діяльність, пільгові іпотечні кредити для тимчасово переміщених осіб.

Загалом видаткова частина зросла на 66,8 млрд грн, а основним пріоритетом була і залишається безпека та оборона.